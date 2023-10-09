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Esra abla DHA’da 2. yılını kutladı

Medya Kulis 09.10.2023, 16:10
Esra abla DHA’da 2. yılını kutladı

Uzun yıllardır gazeteci­lik mesleğini sürdüren Esra Türker, Demirören Haber Ajansı’ndaki 2. yılını, ‘kimi zaman sahada, kimi zaman işin mutfağında’ diye not düştüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Biz de, sektörün başarılı isimlerinden Esra ablanın ikinci yı­lını kutluyoruz.

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