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Esra abla DHA’da 2. yılını kutladı
Medya Kulis 09.10.2023, 16:10
Uzun yıllardır gazetecilik mesleğini sürdüren Esra Türker, Demirören Haber Ajansı’ndaki 2. yılını, ‘kimi zaman sahada, kimi zaman işin mutfağında’ diye not düştüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Biz de, sektörün başarılı isimlerinden Esra ablanın ikinci yılını kutluyoruz.
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