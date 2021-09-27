DEVAMI GELSİN

Dünyayla birlikte medya da değişiyor. Dijital medya çok önemli hale geldi. Bursa Hakimiyet Gazetesi de buna ayak uyduranlardan. Bursa Hakimiyet isimli resmi youtube hesabı, Sönmez Medya Spor Müdürü Süha Gürsoy, Ekonomi Editörü Birgül Telli Uysal ve Köşe Yazarı Namık Göz’ün kendi alanlarıyla ilgili güzel bir formatta bilgiler verdiği videoları izleyiciye sunuyor. Ben çok beğendim, devamı gelmesi ve artması dileklerimle.

