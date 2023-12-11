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Derya Pınar yeni yaşını ailesiyle kutladı

Medya Kulis 11.12.2023, 16:17
Derya Pınar yeni yaşını ailesiyle kutladı

﻿BTÜ Kurumsal İletişim Sorumlusu Gazeteci Derya Pınar, yeni yaşını eşi ve minik oğlu Alp ile kutladı. Arkadaşımızın yeni yaşını kutluyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz.

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