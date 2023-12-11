Son Dakika
Derya Pınar yeni yaşını ailesiyle kutladı
Medya Kulis 11.12.2023, 16:17
BTÜ Kurumsal İletişim Sorumlusu Gazeteci Derya Pınar, yeni yaşını eşi ve minik oğlu Alp ile kutladı. Arkadaşımızın yeni yaşını kutluyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1417'nci Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1436'ncı Sayı
Aralık 2023
Eko Haber - 1435'inci Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1434'üncü Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1433'üncü Sayı
Kasım 2023
Eko Haber - 1432'nci Sayı
Kasım 2023