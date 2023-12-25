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Çobanoğlu’nun yolculuğu TRT Belgesel’de
Medya Kulis 25.12.2023, 15:01
Uzun süre Bursa’da muhabirlik yapan Gazeteci Özden Çobanoğlu’nun yolculuğu TRT Belgesel’in objektijlerinden milyonlara ulaşacak. Çobanoğlu “Ben bir yola çıktım ve şimdi bu yolculuğu TRT Belgesel sayesinde milyonlara ulaştırma şansı geçti elime” dedi.
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