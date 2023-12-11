ÇGD Bursa’nın 2023 ödülleri sahiplerini buldu

ÇGD Bursa Şubesi’nin kuruluşundan itibaren gelenekselleşen ‘Çağdaş Ödülleri’ sahiplerini buldu. Basın Dayanışma Ödülü Timur Soykan ve Sputnik’te grev yapan gazetecilere, Genç Kalemler Ödülü Fatih Mısır’a, Kent Kültürüne Katkı Ödülü Şehrengiz dergisi, Deniz Dalkılınç ve Murat Kuter’e, Sansüre Karşı Direniş Ödülü Nejla Demirci’ye, Tarımsal Üretimi Teşvik Ödülü Mudanya Belediyesi’ne ve Kestel Belediyesi’ne, Çevre Mücadelesi Ödülü Akbelen’deki kadınlara, Kara Ödül ise Uludağ Alan Başkanlığı’na verildi.