ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN

Olay Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hasan Ali Çavuş, memleketi Batı Trakya’ya giderken Gelibolu’da kısa bir mola veriyor ve gazetecilik refleksiyle yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili kısa bir video çekiyor. 2023 metrelik orta açıklık mesafesi ile alanında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatında son durumu anlatan Hasan Ali Çavuş’a bilgilendirme için teşekkür ediyoruz.

