Bursa Tanık, Bursa’nın hafızasını Youtube’ya taşıyor

Bursa’nın yeni dönem gazetecilerin­den Zehra Değirmenci, Ezgi Bulut ve Sibel Kah­raman’ın kurduğu Bur­satanik.com, Bursa’nın kent hafızasına odakla­nan kısa belgeselleri Youtube’da yayınlamaya başladı. Gazeteci­ler, Bursatanik.com’un dijital yolculuğunda Bursa hafızasına ‘Tanık’ olmak amacıyla, aktüel ve kadim kültürleri farklı bir açıdan ele alarak projeye başladı.