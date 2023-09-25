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Bursa Tanık, Bursa’nın hafızasını Youtube’ya taşıyor

Medya Kulis 25.09.2023, 21:15
Bursa Tanık, Bursa’nın hafızasını Youtube’ya taşıyor

Bursa’nın yeni dönem gazetecilerin­den Zehra Değirmenci, Ezgi Bulut ve Sibel Kah­raman’ın kurduğu Bur­satanik.com, Bursa’nın kent hafızasına odakla­nan kısa belgeselleri Youtube’da yayınlamaya başladı. Gazeteci­ler, Bursatanik.com’un dijital yolculuğunda Bursa hafızasına ‘Tanık’ olmak amacıyla, aktüel ve kadim kültürleri farklı bir açıdan ele alarak projeye başladı.

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