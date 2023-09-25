Son Dakika
Bursa Tanık, Bursa’nın hafızasını Youtube’ya taşıyor
Medya Kulis 25.09.2023, 21:15
Bursa’nın yeni dönem gazetecilerinden Zehra Değirmenci, Ezgi Bulut ve Sibel Kahraman’ın kurduğu Bursatanik.com, Bursa’nın kent hafızasına odaklanan kısa belgeselleri Youtube’da yayınlamaya başladı. Gazeteciler, Bursatanik.com’un dijital yolculuğunda Bursa hafızasına ‘Tanık’ olmak amacıyla, aktüel ve kadim kültürleri farklı bir açıdan ele alarak projeye başladı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız