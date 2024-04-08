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Bursa Gazeteciler Vakfı Genel Kurulu yapıldı
Medya Kulis 08.04.2024, 18:14
Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Olağan Genel Kurulu, Basın Kültür Sarayı Nilüfer Sahnesinde yapıldı. Genel Kurula katılanların tamamının oyunu alan Ahmet Emin Yılmaz, bir kez daha Vakıf Başkanlığına seçildi. 2024 – 2027 dönemi yöneticileri şu isimlerden oluştu:
Onursal Başkan: Mahmut Demirtaş – Bursa Valisi
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Ahmet Emin Yılmaz, Mehmet Nuri Kolaylı, Fuat Kars, İhsan Altıkardeş
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Gerçeksi, Celil İnce, Hakan Işıkkent, Hacı Tonak
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Tahsin Ardıç, Murat Kuter, Teoman Alper
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: İsmet Acar, Sinan Tunç, Sedef Işıkkent
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