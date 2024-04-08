Bursa Gazeteciler Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Olağan Genel Kurulu, Basın Kültür Sarayı Nilüfer Sahnesinde yapıldı. Genel Kurula katılanların tamamının oyunu alan Ahmet Emin Yılmaz, bir kez daha Vakıf Başkanlığına seçildi. 2024 – 2027 dönemi yöneticileri şu isimlerden oluştu:

Onursal Başkan: Mahmut Demirtaş – Bursa Valisi

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Ahmet Emin Yılmaz, Mehmet Nuri Kolaylı, Fuat Kars, İhsan Altıkardeş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Gerçeksi, Celil İnce, Hakan Işıkkent, Hacı Tonak

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Tahsin Ardıç, Murat Kuter, Teoman Alper

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: İsmet Acar, Sinan Tunç, Sedef Işıkkent