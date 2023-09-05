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Bursa basını rafting parkurunda
Medya Kulis 05.09.2023, 10:02
Bursa’da basın çalışanları Orhaneli’de bulunan rafting parkurunda bir araya geldi. Güvenlik tedbirlerinin ardından rafting botlarında yerini alan Bursa basını aksiyon dolu bir gün geçirdi. O eğlenceli dakikalar basın çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarında da yerini aldı.
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