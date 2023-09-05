Bursa basını rafting parkurunda

Bursa’da basın çalışan­ları Orhane­li’de bulunan rafting parku­runda bir araya geldi. Güvenlik tedbirlerinin ardından rafting botlarında yerini alan Bursa basını ak­siyon dolu bir gün geçirdi. O eğlenceli dakika­lar basın çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarında da yerini aldı.