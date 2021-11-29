BPR KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

BPR İletişim Danışmanlığı, bünyesine 2 yeni personel alarak kadrosunu güçlendirdi. Nagihan Görken ve Mert Çavdar arkadaşlarımızın tecrübe ve enerjileriyle BPR’ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. iki arkadaşımıza da başarılar diliyoruz.

