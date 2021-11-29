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BPR KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Medya Kulis 29.11.2021, 23:43 29.11.2021, 18:02
BPR KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

BPR İletişim Danışmanlığı, bünyesine 2 yeni personel alarak kadrosunu güçlendirdi. Nagihan Görken ve Mert Çavdar arkadaşlarımızın tecrübe ve enerjileriyle BPR’ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. iki arkadaşımıza da başarılar diliyoruz.
 

#BPR İletişim Danışmanlığı #Nagihan Görken #Mert Çavdar
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