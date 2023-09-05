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BGC’den Bursa Emniyet Müdürü’ne ziyaret
Medya Kulis 05.09.2023, 10:02
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ile Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları İhsan Altıkardeş ve Hakan Işıkkent, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Ekmekçi ve Enhar Güneş ile Genel Sekreter Sinan Tunç, Bursa’ya yeni atanan Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’nu makamında ziyaret etti.
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