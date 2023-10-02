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BGC burs başvuruları başladı
Medya Kulis 02.10.2023, 20:03
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal yardımları kapsamında BGC üyelerine ve çocuklarına verilen “üniversite bursları” için başvurular başladı. Burstan ilk defa yararlanmak isteyen üyelerin, burs başvuru formunu 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne iletmeleri gerekiyor. Bursun süresi ve miktarı kasım ayı başında toplanacak olan BGC Yönetim Kurulu’nda kesinleşecek.
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