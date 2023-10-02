BGC burs başvuruları başladı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal yar­dımları kapsamında BGC üyelerine ve çocuk­larına verilen “üniversite bursları” için başvurular başladı. Burstan ilk defa yararlan­mak isteyen üyelerin, burs başvuru formunu 20 Ekim 2023 Cuma gü­nüne kadar Bursa Gaze­teciler Cemiyeti’ne iletmeleri gerekiyor. Bursun süresi ve miktarı kasım ayı başında toplanacak olan BGC Yönetim Kurulu’nda kesinleşecek.