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Basın kartları komisyonu toplanıyor
Medya Kulis 11.12.2023, 16:17
Basın kartı almaya hak kazanan medya mensuplarının beklediği Basın Kartları Komisyonu 13 Aralık’ta Ankara’da toplanacak. BGC Başkanı Nuri Kolaylı, dosyası komisyona girecek meslektaşlarının isimlerini Genel Sekreterleri Sinan Tunç’a 05442232020 numaralı telefondan bildirme çağrısında bulundu.
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