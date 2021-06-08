BAŞARILI RÖPORTAJ

Hürriyet Bursa’da röportaj ve köşe yazılarıyla önemli işlere imza atan Sibel Bağcı Uzun, son röportajında gündemdeki en önemli konulardan biri olan Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu ele aldı. Belgesel Yapımcısı ve Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ile yaptığı röportajdan, Marmara Denizi’nin kendini toparlama şansının çok az olduğunu üzülerek öğrendik. Bu başarılı röportaj için Sibel Hanım’ı tebrik ediyorum.

