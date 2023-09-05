Alp’in ilk dişini ailecek kutladılar

Olay Gazetesi’nin başarılı Muhabiri Derya Demir Pınar ile eşi Mustafa Pınar, oğulları Alp’in ilk dişinin çıktığını bu kare ile duyurdu. Fotoğraflarını, ‘Küçük adamımla ilk diş kutlaması’ notuyla paylaşan Derya ve ailesine mutluluklar diliyoruz.