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ABD İstanbul Başkonsolosu BGC’yi ziyaret etti
Medya Kulis 25.09.2023, 21:16
Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Alison Brown, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette, Bursa basının gücüne tanık olduğunu ifade eden Eadeh, yapılan çalışmalardan dolayı Nuri Kolaylı’yı kutladı ve insanların başarı hikayelerinin anlatıldığı bir kitap hediye etti.
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