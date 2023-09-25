banner6

banner34

Son Dakika

ABD İstanbul Başkonsolosu BGC’yi ziyaret etti

Medya Kulis 25.09.2023, 21:16
ABD İstanbul Başkonsolosu BGC’yi ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Baş­konsolosu Julie A. Eadeh ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Alison Brown, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziya­rette, Bursa basının gücüne tanık olduğunu ifade eden Eadeh, yapılan çalışmalardan dolayı Nuri Kolaylı’yı kutladı ve insanların başarı hika­yelerinin anlatıldığı bir kitap hediye etti.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18