ABD İstanbul Başkonsolosu BGC’yi ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Baş­konsolosu Julie A. Eadeh ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Alison Brown, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziya­rette, Bursa basının gücüne tanık olduğunu ifade eden Eadeh, yapılan çalışmalardan dolayı Nuri Kolaylı’yı kutladı ve insanların başarı hika­yelerinin anlatıldığı bir kitap hediye etti.