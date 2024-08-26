AYDIN DAĞTEKİN

Türkiye Makine sektörünün ihracatı Haziran 2024'te yüzde 21,2, Bursa'dan yapılan makine ihracatı ise Haziran'da yüzde 29,5 gerilemişti. İhracatta Haziran ayında meydana gelen düşüş, bugünlerin habercisi oldu.

Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı, ocak-temmuz döneminde de 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre sektörün yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 geriledi. Düşüş, 27,8 milyar dolara ulaşan son 12 ayın ihracatında yüzde 0,9 olarak hesaplandı.

İhracattaki sıkıntının, daha çok Rusya pazarındaki sorunlar ve yoğun Çin rekabetinden kaynaklandığı belirtilerek, özellikle lazerli üretim yapan yerli makine üreticilerinin bu dönemde zorluk yaşadığı haberleri geliyor.

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yurt dışında seçim atmosferinin siyasi riskler oluşturduğu bir dönemde, küresel tehdit halini alan bölgesel çatışmaların belirsizlikleri artırdığını, bunun da dünyada finansal risk iştahının azalması kadar konuşulmasa da sınai tarafta ciddi bir düşüş eğilimi oluşturduğunu anlattı. Karavelioğlu, "Seçimlerin, iklime bağlı krizlerin ve sık sık şiddetlenen çatışmaların belirsizlikleri arttırdığı bir ortamda merkez bankalarının beklenen faiz indirimleri geciktikçe piyasalardaki durgunluk hissinin giderek artan bir resesyon kaygısına dönüşmesi doğaldır. Sanayi PMI verilerinde belirgin hale gelen baskı, küresel ihracat verilerine de yansıyor" dedi.

Rusya ile ilgili ticarete değinen Karavelioğlu, "Eğer Rusya'ya yönelik yaptırımlar ticari ilişkilerimizi sınırlamasa ve geride kalan 7 ayda bu ülkedeki rakamlarımız 240 milyon dolar eksi yazmasa, bu dönemdeki ihracatımız geçen yıl ulaştığımız 16,1 milyar dolarlık sonuçları yakalamış olacaktı. Rusya ile sivil amaçlı ticaretin devamı için ödemeler hususunda bir koridor açılması talebimiz karşılık bulursa, toplam ihracatımızdaki sınırlı düşüşü kapatabiliriz” diye konuştu.

Makine sektörü neden önemli?

• Türkiye’de 2030 projeksiyonlarında yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüyeceği öngörülen makine endüstrisinin sektörel büyüklüğünü 44 milyar doların üzerine çıkaracağı tahmin ediliyor.

• Sektörde en çok ihracat yapılan pazarlar sırasıyla Almanya, ABD, Rusya ve İtalya. İhracatın üçte ikisi ABD ve AB gibi oldukça rekabetçi sektörlere gerçekleşiyor.

• Türkiye’de makine sanayiinde operasyonlarını sürdüren 18 binin üzerinde kayıtlı girişim bulunuyor.

• Makine imalatının yaklaşık yüzde 80’i sanayinin gelişmiş olduğu büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli ve Bursa) yapılıyor.