Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

kapsamında iki özel misafirini ağırladı. Başkanlık koltuğunu küçük konuklarına bırakan

Başkan Aydın, ‘Lösemi ile mücadele eden çocuklarımızın sağlığına kavuşması için

elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Dünyalar güzeli Esila ve Semanur ile makamında bir araya gelen Başkan Aydın,

başkanlık koltuğunu konuklarına bıraktı. Özel misafirleriyle sohbet eden Başkan Aydın,

lösemi ile mücadele eden tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni

etti. Başkan Aydın, “Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye her zaman yanlarındayız. 2-8

Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın farkında olalım ve kök hücre bağışı ile bir çocuğa

umut olalım” dedi.

Ziyarette bir araya geldiği LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, Enstitü

Kurucu Yöneticisi Mesut Baruk ve Sosyal Hizmetler Kıdemli Yönetmeni Mustafa

Vural’dan LÖSEV'in sürdürdüğü faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Başkan Aydın, “İlçemize

kazandırılan Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü çok önemli bir proje.

Bu projede emeği geçen tüm gönüllülere ve destekçilere teşekkür ediyorum.

Çocuklarımız için, LÖSEV için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Ziyarete katılan LÖSEV yetkilileri de Başkan Aydın’a verdiği desteklerden ve gösterdiği

ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Editör: DİLEK ATLI