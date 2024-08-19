ULUTEK Teknopark'ta, KOSGEB ile ‘Girişimci Destek Programı’ hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör, ‘Nitelikli projeleri seçerek destekleme kararımızla işletmelere proje bazlı destek vereceğiz. Tüm destek modellerimizde proje bazlı finansmana erişim modeline geçiyoruz" derken, KOSGEB KOBİ Uzmanı Yakup Piri, “Şu anda 2 milyon TL'ye kadar çıkan desteklerimizle, daha nitelikli projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

KOSGEB tarafından açılan çağrıların girişimciler için önemli olduğunu ve bu desteklerden yararlanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Karagöz de, "KOSGEB'in sunduğu destekler, bu noktada firmalarımız için hayati bir rol oynuyor. Destek programı, girişimcilerimiz ve Ar-Ge projelerini daha da ileriye taşımak isteyen firmalar için büyük bir fırsat" dedi.