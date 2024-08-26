Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası, reel sektörü giderek köşeye sıkıştırıyor. Talepteki düşüşe paralel olarak çarkı çevirmekte zorlanan özellikle finansman yapısı zayıf şirketler, çareyi konkordatoda buldu.

2024 yılının ilk 7 ayında bin 554 konkordato talebi oldu. Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçen yılın tamamında toplam bin 516 konkordato ilan edilirken, 2024’ün ilk 7 aylık döneminde bu rakam aşıldı ve bin 557e ulaştı. Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu.

İller bazında bakıldığında en çok konkordato ilan edilen illerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul’u Ankara izlerken, üçüncü sırada ise sanayi kenti Bursa yer aldı.

İnşaat sektörü ilk sırada

Sektörel bazda incelendiğinde ise en riskli sektörler listesinde ise ilk sıraya 398 firma ile inşaat sektörü yerleşti. İkinci sırada yine Bursa için büyük önem taşıyan tekstil yer alırken, akaryakıt istasyonları ise üçüncü oldu.