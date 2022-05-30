Savunma sanayinin devleri Bursa’daydı

BTÜ öğrenci topluluklarından “Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu” tarafından başarılı bir şe­kilde organize edilen etkinlik; BTÜ’nün Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde gerçek­leşti. Türkiye’nin son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayinde de ortaya koyduğu ilerlemenin “yüz akı” firmaları, bu önemli etkinlikte BTÜ’lü genç mühendis adaylarını yalnız bırakmadı. Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere ASELSAN, TUSAŞ, RO­KETSAN, TEI, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, CEZERİ, FNSS, METEKSAN, ASİS­GUARD, TÜRKSAT ve NUMEYS gibi sa­vunma sanayiinde öncü firmalar yerleşkede kurulan fuaye alanında stantlarını açarak öğrenciler ve katılımcı­lar ile bir araya geldiler. Üç gün süren et­kinlikler boyunca yapılan oturumlarda savunma sanayinin öncü şirketlerinin üst düzey yetkilileri de firmalarının tanı­tımını, çalışma alanlarını, başarı örnekle­rini, eğitime dair projelerini ve gençlere kariyer önerilerini içeren birbirinden de­ğerli sunumlarını gerçekleştirdiler.

Karademir: “Önemli bir fırsat”

Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir “Savunma alanında harika işler yapan, gurur kaynağımız fir­malarımızın üniversitemize gelmeleri önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz, akade­misyenlerimiz ve Bursa firmalarımızın bu fırsatı çok iyi değerlendireceğine ina­nıyorum” dedi.