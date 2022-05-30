Savunma sanayinin devleri Bursa’daydı
Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) geleneksel hale gelen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen “BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’22” etkinliklerinde Türkiye savunma sanayinin önemli firmaları ağırlandı.
BTÜ öğrenci topluluklarından “Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu” tarafından başarılı bir şekilde organize edilen etkinlik; BTÜ’nün Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde gerçekleşti. Türkiye’nin son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayinde de ortaya koyduğu ilerlemenin “yüz akı” firmaları, bu önemli etkinlikte BTÜ’lü genç mühendis adaylarını yalnız bırakmadı. Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, CEZERİ, FNSS, METEKSAN, ASİSGUARD, TÜRKSAT ve NUMEYS gibi savunma sanayiinde öncü firmalar yerleşkede kurulan fuaye alanında stantlarını açarak öğrenciler ve katılımcılar ile bir araya geldiler. Üç gün süren etkinlikler boyunca yapılan oturumlarda savunma sanayinin öncü şirketlerinin üst düzey yetkilileri de firmalarının tanıtımını, çalışma alanlarını, başarı örneklerini, eğitime dair projelerini ve gençlere kariyer önerilerini içeren birbirinden değerli sunumlarını gerçekleştirdiler.
Karademir: “Önemli bir fırsat”
Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir “Savunma alanında harika işler yapan, gurur kaynağımız firmalarımızın üniversitemize gelmeleri önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve Bursa firmalarımızın bu fırsatı çok iyi değerlendireceğine inanıyorum” dedi.