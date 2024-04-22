Şadi Özdemir’den yoğun mesai

Fen işleri, ulaşım, mali hizmetler başta olmak üzere birçok müdürlüğün çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, değerlendirmelerde de bulundu. Özdemir, belediye yönetimiyle yaptığı toplantının ardından, kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla Halk Evi’ndeki makamında buluştu. Makam kapısını halka açan Başkan Özdemir, kendisini tebrik etmek isteyen vatandaşları kabul etti. Başkan Özdemir’i ziyaret edenler arasında Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan ile eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu da vardı. Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini ileten Tayan ve Tatlıoğlu, görevinde başarılar diledi.

Hizmet çıtası daha yukarı çıkacak

Nilüfer’de hizmet çıtasını daha da yukarı çıkarmak için çalışacaklarını belirten Şadi Özdemir, “Nilüfer, Türkiye’de yaşanabilir ilçeler arasında sekizinci sırada yer alıyor. Nilüfer’i bu günlere, marka kent haline getiren bütün belediye başkanlarımıza, yöneticilere ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Nilüfer’deki hizmet çıtasını daha da yukarıya taşımak için çalışmalara başladık. Nilüfer’i ortak akılla yönetmek için yola çıktık. Şimdi bunu uygulama zamanı. Nilüfer, her canlının mutlu bir şekilde yaşadığı, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla adından söz ettirdiği bir kent olmaya devam edecek” diye konuştu.