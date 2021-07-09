MÜSİAD ve BTÜ’den TEKNOFEST için işbirliği…

Türkiye’nin milli teknolojilerinin üretildiği ve halka sunulduğu organizasyonlardan biri olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılacak olan BTÜ öğrencilerine platin grupta destek olmak için hareket geçen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile protokol anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre yarışmaya katılacak olan takımların projeleri MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından desteklenecek.

BTÜ’de organize edilen protokol imzalama törenine; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, SKS Şube Başkanı Mehmet Erman’ın yanı sıra MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Protokol imzalama töreninde açıklamada bulunan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, üniversite-sanayi işbirliğini önemsediklerini belirterek, ülkenin teknoloji hamlesine katkı sağlayacak BTÜ öğrencilerine MÜSİAD ailesi olarak en üst grupta destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

MÜSİAD’ın teknolojinin gelişmesine ve bilimin ilerlemesine katkı sağlamak için her dönemde girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Nihat Alpay, “Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla beraber Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret ettik. Eylül ayında yapılacak olan TEKNOFEST’in Bursa ayağına MÜSİAD olarak en üst kategorideki seviyede olan platin grupta sponsor olduk. Sanayi ve üniversite işbirliğini Bursa Teknik Üniversite’mizle en üste seviyede taşıma amacındayız. Bu kapsamda TEKNOFEST ile ilgili bir sponsorluk protokolü imzaladık. Maddi değerinden öte, araştırma ve geliştirme üzerinde emek harcayan öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarına MÜSİAD olarak katkı sağlayan ve destek olan bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da BTÜ ile olan yakın ilgimizi daha da geliştireceğiz. Üniversitemizdeki öğrenci arkadaşlarımızın, üyelerimizin iş yerlerinde staj, daha sonrasında ise iş sahibi olmaları noktasındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız protokol antlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“MÜSİAD SANAYİCİLERİN YETİŞTİĞİ BİR OKULDUR”

“MÜSİAD, ülkemizde yerli sanayinin milli kalkınmanın gelişmesinde en önemli ve kritik hareketler, kurgular yapmış sanayiciler ile işadamlarının bulunduğu çok değerli insanların yetiştirildiği bir okuldur, bir gelenektir” diyen BTÜ Prof. Dr. Rektörü Arif Karademir, yerel sanayicilerin ve yöneticilerin de üniversitedeki öğrencilere destek vermesi, sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

MÜSİAD’ın Üyelerine ve Yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Arif Karademir sözlerini şöyle sürdürdü, “MÜSİAD ülkemizde yerli sanayinin ve milli kalkınmanın gelişmesinde çok önemli projelere imza atmıştır. Bu anlamda geçmişte ağır sanayi hamlesinin başlatıldığı yer olarak, şimdi de yüksek teknoloji hamlesinin başladığı ve ateşlendiği bu aşamada TEKNOFEST'e destek olmak gerçekten çok kritik bir süreçtir. Bu süreçte bize destek olan bütün MÜSİAD Yönetimine ve Nihat Alpay başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalara, kaç tane paydaşın katıldığı çok önem arz ediyor. Yereldeki sanayicilerimizin bizlere destek olması, şunun ifadesi; ‘biz sizin iyi işler yaptığını biliyoruz, çocuklarımıza destek oluyoruz ve sizin yanınızdayız’ mesajı veriliyor. Bu açıdan çok önemli kritik bir mesajdır. Vatansever olan sanayicilerimizin ve paydaşlarımızın projelere katılmaları çok önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“TEKNOFEST’TE ÇOK CİDDİ DERECELER ALDIK”

TEKNOFEST’te başarılı performans sergiledikleri, önemli dereceler elde ettiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Karademir, “TEKNOFEST Türkiye Cumhuriyeti'nin milli teknolojilerini geliştirmesi için ve üstün nitelikli gençlerini topluma sunabilmesi için organize etmiş olduğu önemli ve stratejik organizasyonlarından birisi, Bursa Teknik Üniversitesi de bu organizasyonda hem koruyucu, hem de paylaş üniversite olarak aktif katılım sağlamaktadır ve öğrencilerini çok yoğun bir şekilde bu yarışlara katmaktadır. Geçmiş yarışlarda çok ciddi dereceler alan Bursa Teknik Üniversitesi bu sene genç bir üniversite olmasına ve 6000 civarında lisans öğrencisi olmasına rağmen yaklaşık 100 takımla başvuru yapmış ve uçan araçlar yarışı Bursa'da olacağı için orada da organizasyon heyetinde bulunan bir üniversitedir. Bu oluşumun içerisinde öğrencilerimize sahip olmak ve desteklemek sadece üniversitedeki hocaların, danışmanların ve yönetimin değil aynı zamanda şehrinde bir sorumluluğu ve görevidir” diye konuştu.