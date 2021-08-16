MÜSİAD Başkanı Alpay, Başparmak’ı ziyaret etti

Bursa’daki öğrenci yurtları, sporcu altyapısına yönelik yatırımlar ve gençlik çalışmalarıyla ilgili konuların istişare edildiği nezaket ziyaretinde MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak hazır bulundu.

Ziyarette, Bursa adına eğitim ve spor alanında yapılabileceklerin değerlendirildiğini belirten MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak’ı ziyaret ettik. MÜSİAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin artırılması ve şehrimiz adına eğitim ve spor alanında yapılabileceklere ilişkin MÜSİAD olarak katkı koyabileceğimiz alanları değerli müdürümüzle istişare ettik. İl Müdürlüğümüzün gerek öğrenci yurtları gerekse sportif faaliyetler açısından Bursa’da gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında geniş malumat sahibi olduk. Bundan sonra da hem eğitime hem spora olan desteğimiz MÜSİAD olarak devam edecek” diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak da, Bursa’daki tesis yatırımları, öğrenci yurtları, sporcu altyapısına yönelik yatırımlar ve gençlik çalışmalarıyla ilgili MÜSİAD heyetine bilgi verdi. Bursa’da gençlik ve spor alanında büyük yatırımların yapıldığının altını çizen İl Müdürü Başparmak, “Gençlik çalışmalarının yanı sıra tesis yatırımları, spor ve sporcu altyapısına yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yerel yönetimler, kent dinamikleri, taban birlikleri ve kulüplerle işbirliği içerisinde Bursa’yı sporda mark kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.