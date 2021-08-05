İMSİAD’ın sanayici-müteahhit buluşması yapıldı…

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) tarafından, üyelerini birbirleriyle ticaret yapmaya teşvik etmek için organize edilen Sanayici-Müteahhit Buluşması Kurt Çini A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İMSİAD üyesi sanayicileri ve müteahhitleri bir araya getiren toplantıya Bursa AK Parti Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Çelik, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, İMSİAD Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Kurt Çini Fabrikası sahipleri Burak Coşkun ve Mehmet Ergen’in yanı sıra Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Özçelik ile çok sayıda İMSİAD üyesi katıldı.

Toplantıya katılan İMSİAD üyeleri ve misafirler, Kurt Çini A.Ş. sahipleri Burak Coşkun ve Mehmet Ergen’in eşliğinde fabrikayı gezerek üretim hakkında bilgi alırken, tesiste incelemelerde bulundular.

Toplantının açılışında fabrika sahiplerine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, inşaat söz konusu olduğunda ulusalda Türkiye’nin yerelde ise Bursa’nın kendilerine yeterli olduğu anlayışıyla sanayici-müteahhit buluşmasını sürdürdüklerini ve toplantılarının üyeleri arasında ticaret ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN BİR ULUSAL GÜVENLİK SORUNU”

Konuşmasında, inşaat sektöründe karşılaşılan sorunlara da değinen Başkan Andıç, “İnşaat sektöründe arsa maliyetleri iki, üç katına çıktı. Arsa stoğumunun azalması gayrimenkul fiyatlarını da etkiliyor ve artmasına neden oluyor. Bunun yanında kentsel dönüşümün bir ulusal güvenlik sorunu olarak görüyoruz. Bunu acıyla defalarca deneyimledik. Bunun bir savaştan farkı yok. Bir deprem olduğunda düşünün nelerle karşılaştığımızı. İMSİAD olarak kentsel dönüşüm noktasında her zaman hassas olduk ve çalışmaların da içinde yer aldık almaya devam ediyoruz. Ülkemizdeki 6 milyon çürük yapı stokunu ancak kamunun kaynak ayırması ve önder olmasıyla iyileştirebilir” şeklinde konuştu.

“KURT ÇİNİ 53 YILDIR YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Sanayici-müteahhit buluşmasına ev sahipliği yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirten Kurt Çini sahibi Mehmet Egen de, fabrika hakkında bilgi verirken, “1968 yılında kurduğumuz Kurt Çini fabrikamı çok şükür 53 yıldır sektörde ayakta ve yoluna devam ediyor. Ürünlerimiz inşaat sektöründe ve kamu kurumlarında kullanılmaktadır. Başarılı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Kurt Çini’nin ortağı Burak Coşkun ise, Kurt Çini markasının her geçen gün daha da büyüdüğünün altını çizerken, İMSİAD üyelerini fabrikada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve buluşmanın üyeler arasındaki bağları güçlendirdiğine vurgu yaptı.