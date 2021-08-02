Büyük elektrik kesintisi! UEDAŞ'tan açıklama geldi

Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Sosyal medyada da elektrik kesintileri ile ilgili çokça mesaj yağdı

Bu bilgilere bağlı Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

Son gelen bilgilere göre tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak kesintilerin olacağı ve bu kesintilerin 2 gün süreceği ifade edildi.