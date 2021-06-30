Burkay: “Kısa Çalışma Ödeneği Uzatılmalı”

BTSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt’un başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgının Türkiye’de ortaya çıktığı 2020 yılının Mart ayından bu yana milletçe olağanüstü bir mücadele sergilediklerini söyledi. BTSO olarak bu dönemde Bursa Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Kriz Masası ve oluşturdukları güçlü iletişim platformlarıyla 47 bin üyelerinin yanında olduklarını belirten Başkan Burkay, “Üretim süreçlerinin devamlılığından sektörlerimizin sorunlarına çözüm üretilmesine, istihdamın korunmasından sosyal dayanışmaya kadar neredeyse her alanda hızla aksiyon aldık. 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçerek, koronavirüsle mücadelede inşallah yeni bir eşiğe ulaşmış olacağız. Bizler yeni normalde de üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmeye; üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyen projelerimizle tüm firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“YÜKSEK FAİZ YÜKSEK ENFLASYON SARMALINDAN KURTULMALIYIZ”

BTSO olarak pandeminin sektörlere olan etkilerini en aza indirmeyi ve 1 Temmuz sonrasında başlayacak yeni süreci güçlü bir atılım dönemine dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Burkay, “Ülke olarak yatırım, üretim ve sosyal refaha ulaşmamızın önündeki en büyük engel yüksek faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız döviz kurlarıdır. Sanayicimizin ve üreticimizin üzerindeki yükü ne kadar hafifletebilirsek hedeflerimize o denli hızlı koşacağımıza inanıyorum. Bu nedenle ülkemizin yüksek faiz-yüksek enflasyon sarmaldan hızla kurtulması gerekiyor. Diğer taraftan sağlıktaki normalleşmenin ticarete de yansıması için devletimizin firmalarımıza sunduğu destekleri sürdürmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle kısa çalışma ödeneği gibi bu dönemde istihdamın sigortası olan çok önemli bir desteğin de yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“NEFES KREDİSİ BAŞVURULARINDA YÜZDE 25 CİRO KAYBI ŞARTI KALKTI”

İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’ne en fazla kaynak aktaran Odalardan biri olduklarını belirten Başkan Burkay, “Üyelerimizin talepleri doğrultusunda kredi başvurularında yüzde 25 ciro kaybı şartı kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın atmış olduğu bu adım destek paketinden daha fazla işletmenin faydalanmasının önünü açacaktır. Sektörlerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Bu kapsamda giyim tekstil ihracatçılarımızın dahilde işleme izin belgelerinde karşılaştığı önemli bir sorunu Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerle çözüme kavuşturduk. Karışık hurda plastik ithalatı ve polietilen atık ithalatı yasakları sonrası zor durumda kalan geri dönüşüm sektörümüzün mağduriyetini gidermek amacıyla da gerek Çevre ve Şehircilik gerekse de Ticaret Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerimizi yaptık.” diye konuştu.

MAKRO PROJELER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

BTSO olarak makro düzeydeki projeleri salgın döneminde de aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Başkan Burkay, şunları söyledi: “Ülkemizin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren ziyaretçilerimizi kabul etmeye başladık. Hedef ülkelerdeki yatırım ve ticaret fırsatlarını firmalarımıza tanıtmak hedefiyle Büyükelçilerimizin ve ticaret müşavirlerimizin katılımıyla 50 webinar düzenledik. KOBİ düzeyindeki firmalarımızı ihracata teşvik etmek amacıyla kurguladığımız ‘Bursa Dış Ticaret Merkezi’ projemiz BEBKA’nın 2020 Yılı Mali Destek Programı kapsamına alındı. Odamızın iştiraki Küresel Fuar Acentesi Ticaret Bakanlığı’ndan yurt dışındaki fuarlara ‘milli katılım organizasyonu’ düzenleme yetkisi aldı. Odamızın bir diğer iştiraki olan BTSO Lojistik AŞ de Yenişehir Havalimanı’nı hava kargo merkezi konumuna taşımak hedefiyle Turkish Cargo ile önemli bir işbirliğine imza attı. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, büyük bir özveri ve gayretle projelerimize destek sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

“DESTEKLER ARTARAK DEVAM ETMELİ”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü anımsatarak, “Ekonominin çarklarının yeniden hızla dönmeye başlaması elbette hepimizi çok memnun etti. Yılın devamında da büyüme trendinin yükselerek devam edeceğine inanıyoruz. Ancak iş dünyamız için büyümenin yüksek olması kadar sürdürülebilirliği ve niteliği de bir o kadar önemli. Bu yüzden yeni başlangıçların ve fırsatların oluşacağı pandemi sonrası için desteklerin artarak devam etmesi ve ekonominin temellerini sağlamlaştıracak reform adımlarının hayata geçirilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz.” dedi.