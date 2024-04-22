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Başkan Aydın’dan ilk resmi ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilk resmi ziyaretini Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’a gerçekleştirdi.

Kent 22.04.2024, 16:28
Başkan Aydın’dan ilk resmi ziyaret

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 46,36 oyla Osmangazi Belediyesi’nin yeni başkanı olan Erkan Aydın, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken, diğer yandan da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ı makamında ziyaret eden Başkan Aydın, “Başta valimiz ve kaymakamımız olmak üzere, ilçemize değer katacak projeler için ilimizin tüm kurumlarıyla istişare içerisinde olacağız” dedi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, Başkan Aydın’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

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