Sürdürülebilir Başarının Anahtarı: EFQM

Ülkemiz genelinde yaklaşık 730, Bursa’dan ise 162 kurumun bugüne dek uygulamış olduğu model nedir, kurumlara neler sunuyor?

EFQM (European Foundation for Quality Management), Avrupa Kalite Yönetim Vakfı; yenilikçix yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgiyle elde edilen iç görüyü, etkin ilişki ağı ve tanımlanmış bir modeli kullanarak dünya genelinde bireylerin ve kuruluşların öğrenme ve gelişimlerini destekleyen kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM) ulusal iş birliği ortağıdır.

EFQM; dünyanın çeşitli ülkelerindeki çalışmalarıyla, temel paydaşlar için performansı iyileştirmek ve fayda sağlamak üzere kültürel değişimi ve dönüşümü yöneten liderlere destek olmaktadır. Dünya genelinde kuruluşların başarılı bir ortağı haline gelerek, bireyler, topluluklar ve kuruluşlar için daha iyi bir gelecek inşa etme tutkusunu yaymaktadır. KalDer bu tutkunun ortağı olarak yer alıyor.

EFQM Modeli: En yalın tanımıyla EFQM Modeli, kuruluşlarınıza sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde olduğunuzu ölçerek başarıyı elde etmenize yardımcı olacaktır.

EFQM Modeli; kuruluşları, değişimi yönetme ve performanslarını iyileştirme konusunda desteklemektedir. Güncellenen Model, gerek yararlılığını korumak, gerekse uzun vadeli, sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm kuruluşların yönetim gündemini sürdürmek amacıyla yıllar içerisinde birçok iyileştirme döngüsünden geçmiştir. EFQM ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın desteklenmesinde kuruluşların üstlendikleri sorumlulukların farkındadır ve bu hedefleri kapsamına almıştır.

EFQM Modeli’nin yapısı, basit fakat güçlü üç soruya yanıt arayan bir mantığa dayanır:

•Kuruluş “Neden” var? Hangi Amacı yerine getiriyor? Neden özellikle bu Strateji? (Yön)

•Amacını ve Stratejisini “Nasıl” gerçekleştirmeyi planlıyor? (Uygulama)

•Bugüne kadar “Ne” gerçekleştirdi? Gelecekte “Ne” gerçekleştirmeyi planlıyor? (Sonuçlar)

KalDer; her zaman iş dünyasının yanında olmayı ve ülkemizin gelişimine katkı koymayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, EFQM Modeli’ni kurumlara tavsiye etmektedir. Her sektör, her ölçekte kurum modeli rahatlıkla uygulayabilir. Modelin ülkemizdeki tecrübeli isimlerinden Alptekin Aykaç’a, modeli biraz daha yakından anlatmasını istedik.



Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Alptekin Aykaç EFQM’i anlattı

EFQM modeli, kurumların mükemmel ve bütünsel bir yapı ile gelişimlerine destek ve yön gösterici olmayı amaçlamaktadır. Bütünsel yapı ile kastedilen sadece iş sonuçlarını ve kazançları değil aynı zamanda çalışanları, müşterileri, kısacası bulunduğu eko sistemdeki bütün paydaşları içermesidir.

Bunların bazılarının anlam ve önemlerini birkaç özlü bir söz ile anlatmaya çalışayım;

• Çalışanlar;

• „Çalışanlarınıza en iyi müşterinize davrandığınız gibi davranın.“ Stephen R. Covey

•„Müşteri değil çalışan önce gelir. Eğer çalışanlarınız ile ilgilenir değer verirseniz onlarda müşteriler ile ilgilenir ve onlara değer verirler.” Richard Branson

• Müşteriler;

•“Müşteri bize gelen en önemli ziyaretçidir ve bize bağımlı değildir. Biz ona bağımlıyız. İşimizde bir kesinti değildir, işimizin amacıdır. İşimizde dışarıdan biri değil, işimizin bir parçasıdır. Biz ona hizmet ederek ona bir iyilik yapmıyoruz, o bize kendisine hizmet etmemiz için bir fırsat vererek bize iyilik yapıyor.” (Anonim) Kısacası bulunduğumuz eko sistemdeki paydaşlarımızın her birini aynı seviyede ve önem derecesinde değerlendirmek, onların beklentilerini öğrenmek ve o doğrultuda çalışmalar yapmak modelin ana unsurlarındandır. Kurumlar bazen modelin bu bütünsel bakış açısını anlamakta zorlanıyorlar. Süreç haritalarını belirlerken her bir paydaşa aynı önemi gösteren bir yapı yerine kendileri için hangisi daha önemli ise ona bağlı bir yapı kurmayı tercih ediyorlar. Ancak model ile tanıştıklarında, modelin beklentilerinin neler olduğunu ve bunların nedenlerini anladıklarında gerekli değişimi başlatıyorlar ve hatta bu yeni mükemmellik yapısını içselleştirip kurumun varoluş felsefesi haline getiriyorlar. Tabii ki bu yola girilince öğrendiklerinin, iyileştirmelerinin, yeniliklerinin ve gelişmelerinin seviyesini öğrenmek için KalDer üzerinden bir değerlendirmeye tabi olmak isteği kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda gönüllü değerlendiricilerin, kurumun yaklaşımlarının modelin kriterleri ile nasıl örtüştüğü, ne kadar zamandır uygulandığı, yayılımı ve sonuçlarını anlamaları için başvuru dokümanlarını okuyup anlamaları, ardından 1-2 günlük saha ziyareti gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru dokümanları üzerinden kurum bir şekilde anlaşılsa bile asıl değerlendirme saha ziyareti esnasında gerçekleşiyor. Bu çerçevede kurum çalışanlarının saha ziyareti esnasındaki heyecanları gerçekten görmeye değer. Genellikle biz değerlendiricileri „müfettiş yada denetleyici“ gibi görüyorlar ve „ya yanlış cevap verirsem“ düşüncesi ile bazen soruları sorduğumuzda cevap bile veremez durumda olabiliyorlar, bu durumda farklı sorular ve sakinleştirici cümleler ile onları yönlendirip bilgileri almaya çalışıyoruz.

Soru cevaplar ile kurumun, çalışanların modele bakış açısını anlamaya çalışıyor, onların model ile bağlantılarını belirleyerek, yaptıkları güzel işleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu her zaman çok kolay olmuyor, aslında çalışanda bir sürü bilgi olmasına rağmen, o an kilitleniyor ve öğrenmek istediklerimizi tam olarak alamıyoruz. Neyse ki çapraz bilgi alışverişleri ile yaklaşımların durumunu anlamayı çoğunlukla başarıyoruz. Ama eğer yeteri kadar bilgi edinememişsek geri bildirim raporumuzda konunun ele alınması gerektiğini öneriyoruz. Geri bildirim raporu, kriter puan bant aralığı ile kuruma gidiyor. Kurumlar geri bildirim raporunu inceledikten sonra değerlendiriciler ile “geri bildirim toplantısı” yapılıyor. Raporda belirtilen noktalara bazen itirazlar gelebiliyor, gerçekte biz bu konuda iyiyiz ama size anlatmayı becermedik herhalde” diye serzenişte bulunabiliyorlar. Aslında bu açıdan bakıldığında bile gerçekleştirilen değerlendirmenin ne kadar faydalı olduğu anlaşılabiliyor, kendilerini ifade etme düzeylerinin iyileştirilmesi gerektiği ortaya çıkmış oluyor. Modelin önemi de burada daha net olarak ortaya çıkıyor, sadece kurum değil çalışanlar da bireysel, kişisel gelişimlerine odaklanmaları gerekliliğini gözlemleme şansını yakalamış oluyorlar. Bütün bu bilgilerin ve yaşanmışlıkların ışığında söylenebilecek tek bir şey kalıyor, o da modelin hayatımızın her aşamasında yanımızda olduğudur.

Bu çerçevede bütün kurumları modeli uygulamaya ve değerlendirmelere katılmaya davet ediyorum.



İş Dünyasından

Maysan Mando’nun “MAY CAREER” Projesi Uluslararası İş Ödülü Aldı

Maysan Mando, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan ve farklı kategorilerde, dünya çapında birçok projenin yarıştığı The Stevies IBA “Uluslararası I·s¸ O¨du¨lleri” yarışmasından ikinci kez ödülle döndü. Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığı yarışmadan, Maysan Mando Atık Yönetim Rota Oyunu (MAYRO) projesi ile Bronz Stevie o¨du¨lu¨nü alan Maysan Mando, bu yıl da İnsan Kaynakları Başarı kategorinde, “Maysan Mando MAY CAREER’’ projesi ile Bronz Stevie ödülüne layık görüldü.



