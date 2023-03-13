Kalitede çeyrek asır

Mükemmele ulaşmak için sıfırdan başladık… 7 m2 ofis, 1 bilgisayar, 1 yazıcı… 25 yıl gece gündüz çalıştık…

Kurucu üyeler ve gönüllüler ile faaliyet planları için toplantılar, eğitimler, iş birlikleri…

İlk günden itibaren Bursa’daki kuruluşlarla etkin çalışmalar…

Devam eden yıllarda faaliyetlerde sürdürülebilirlik…

Çalışmaların geniş kitlelere ulaşması…

Kentimizde markalaşmış etkinliklere imza atmak…

Geleceğimiz olan gençlerin destekçisi olmak…

Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön veren STK olarak anılmak…

Misyonumuz

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

2030 Vizyonumuz

Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Değerlerimiz

* İnsana, topluma ve doğaya saygı güvenilir olmak

* Yenilikçilik ve sürekli iyileştirme

* Gönüllülük

1998-2023

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), KalDer Bursa Şubesi; mükemmellik kültürünün Bursa’da yaygınlaştırılması, ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara Bursa’daki kuruluşların daha sık katılabilmeleri, kalite ve yönetim çalışmalarına destek verilmesi amacıyla 1998 yılında 11 kurucu üyenin girişimi ile kurulmuştur.

KalDer; kuruluşundan itibaren Bur­sa’daki kuruluşlarla etkin çalışma­lar içerisinde bulunmuştur. İlk yıllarda önemli faaliyetlerin adımını atmış, son­raki yıllarda sürdürülebilirlik örneği göstererek çalışmalarını geniş kitlelere yaymıştır. Günümüzde; otomotiv, teks­til, gıda, turizm, eğitim gibi farklı iş kolla­rından geniş bir üye yelpazesine sahiptir.

Kalite ve Başarı Sempozyumu, Bursa Kalite Ödülü, EFQM modeli, Ulusal Ka­lite Hareketi, devlet okullarında kalite çalışmaları, uzmanlık grupları tarafın­dan düzenlenen bilinçlendirme ve bilgi­lendirme faaliyetleri, paneller, söyleşi­ler, eğitimler, sertifika programları, tek­nik geziler Bursa’da düzenlediği çalış­maların başlıcalarıdır. İlerleyen yıllarda eğitim ve sanat alanındaki iki projeyi; Saklamıyorum Paylaşıyorum Kum- barası ve Uluslararası Karikatür Yarış­ması’nı çalışmalarına dahil ederek ku­rumsal sosyal sorumluluk alanında da ilgi uyandıran çalışmalara imza atmış­tır. Geleceğimiz olan gençlere; kariyerle­rinde ve yaşamlarında destek olmak için gençlik topluluğu GençKal’ı kurarak onların gelişimlerine katkı sağlayacak fırsatlar sunmuştur.

Sayılarla KalDer Bursa

* 19 defa düzenlenen Kalite ve Başarı Sempozyumu, 50 bin katılımcı ve izlenme sayısına ulaştı.

* 170 kurum ile Ulusal Kalite Hareketi yolculuğu.

* 87 kurum ile Bursa Kalite Ödülü yolculuğu.

* 22 bin kitap ve oyuncak, çocuklara ulaştırıldı.

* 9 yılda 60 ülke, 420 sanatçı, 4940 karikatür ile dünya genelinde karikatür yarışması.

* 500’ün üzerinde kurum ile eğitim çalışmalarında iş birliği.

* 580 genç, TKY konusunda yetiştirilerek iş yaşamına kazandırıldı.

* 200 gencin kişisel gelişimi için destek verildi.

* 1219 fidan KalDer Ormanı’nda yerini aldı.

420 üye ve gönüllülerimiz ile yolculuk sürüyor…

KalDer, bir kalite derneğinden çok daha fazlasıdır. KalDer Bursa Şu­besi Yönetim Kurulu Başkanı Emi Di­rekçi; “Cumhuriyetimizin 100. yıla mer­haba dediği 2023 yılında, Bursa Şube olarak 25. yılımızı kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki çalışmalarımız kentin tüm dinamiklerini kapsayarak KalDer’i her geçen gün büyüttü. Bugün baktığımızda görüyoruz ki özel sektörde, kamuda, SİAD ve STK’larda saygın ve gü­venilir bir yer edindik. KalDer Bursa Şu­besi’nin 25 yıllık yolculuğunda mükem­mellik kültürünün yaygınlaşması için destek veren kurucu üyelerimize, geç­miş dönem yönetim kurullarımıza, her zaman yanımızda olan üyelerimize, gö­nüllülerimize ve geleceğe en büyük yatı­rımımız olan GençKalDerlilere teşekkür ediyor, birlikte nice yıllar diliyoruz” dedi. Bu yolculuğa ortak olduğunuz, 25 yıldır bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Mü­kemmellik kalitenin ışığı ile parlar…