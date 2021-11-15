Dünya Kalite Günümüz Kutlu Olsun

Birleşmiş Milletler’in 1990 yılında aldığı karar doğrultusunda, her yıl kasım ayının ikinci perşembe günü ‘Dünya Kalite Günü’ olarak kutlanmaktadır. Böylece ‘kalite’ konusunda yaşamda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Bugüne paralel olarak Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) bünyesindeki ülkelerde de her kasım ayının ikinci haftası “Avrupa Kalite Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Kalite sadece bir ay kutlanacak bir olgu olmaktan çok, iş yapma şeklimiz ve sürekli takip edilmesi gereken bir yol haritasıdır. Bu ay içerisinde kurumlarda yapılacak çalışmalar; kalite farkındalığı, sürekli iyileştirme ve performans, mükemmellik kültürü ve kalite profesyonelliğinin artırılması, farklı kalite araçlarının değerlendirilmesi için önemli bir basamak ve bir fırsat oluşturmaktadır.

Kalite Nedir?

Kalite; bir ürün ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilmesi için yeterliliklerini ortaya koyan özelliklerinin bütünüdür. Kaliteli üretim ve hizmet beklentisi tüm toplumlarda zaman içerisinde gelişimini artırmıştır. Bu noktadan hareketle kendi içerisinde teknikler, araçlar üretmiştir. Verimli, etkili, talepleri karşılayan, değişime uyum sağlayan, sistemli bir yaklaşımı olan, zamanında müşterisine ulaşan ve memnuniyet sağlayan ürün ve hizmetler için iş dünyası mutlaka kalitenin yöntemlerinden yararlanmak zorundadır.

Kalitenin Tarihçesi

-İlk olarak M.Ö. 2150 tarihli Hammurabi Kanunlarında ortaya çıkar.

-1700-1900 yılları arasında zanaatkarların çabalarıyla uygulanıyordu.

-Toplam Kalite Yönetimi’nin tam olarak ortaya çıkışı II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonların tekrar kalkınmasındaki ilk dönemlere kadar uzanır. W. Edward Deming ve Joseph Juran’ın ABD’nin dışında süreç kontrolü, kalite yönetimi ve istatistiksel kalite kontrol gerçeğini yaymaya başlaması istekleri 1940’lı yılların ilk dönemlerine rastlamaktadır. Bu kavramlar ABD’de geliştirilmiştir. Ancak onları uygulayan ve benimseyen, Japonlar olmuştur.

-1956 yılında Avrupa Kalite Teşkilatı kuruldu. Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü, her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 1954’te kuruldu.

-1980’li yıllardan sonra, rekabete önce “kalite” sonra “hız” ve “tasarım üstünlüğü” boyutları eklendi.

-1990’lı yıllarda ise kalite düşüncesinin; ürün kalitesi yanında, hizmet sektöründe de önemli olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Kalite ve KalDer

-Kalitenin özel sektördeki yaygınlığı 1990’da Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’in kuruluşu ile arttı.

-KalDer, Türkiye’deki belli başlı sanayi grup temsilcileri tarafından; çağdaş kalite anlayışının yaygınlaştırılması, bu bilincin yerleşmesi ve kalite anlayışına yönelik çalışmaların teşvik edilmesi adına kuruldu. Kuruluşundan bir süre sonra kalite kavramını özel sektörün tekelinden çıkararak kamu kurumlarına da cesaret vererek hızla onları da kalite dünyasına dahil etti.

-KalDer; ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle, EFQM Modelinin yaygınlaşması için çalışarak, 2000 üyesi, gönüllüleri ve gençlik topluluğu GençKal ile tüm kurumlarda ve toplumda yaşam kalitesini çoğaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Kalite”nin 8 Kriteri

1. Teknik performans

2. Dayanıklılık

3. Güvenilirlilik

4. Uygunluk

5. Özellikler

6. Estetik

7. Hizmet görme yeteneği

8. Algılanan kalite



Sizler de kurumlarınızda kasım ayını Kalite Ayı olarak belirleyip kutlama etkinlikleri kapsamında; söyleşiler, çalıştaylar, yayınlar hazırlayarak, kitaplar paylaşarak ipuçları ve tavsiyeler sunabilir, işte ve toplumda farkındalığı, bilinci ve bilgiyi artırabilirsiniz.

