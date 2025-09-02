İki ay sürecek yoğun eğitimlerin ardından katılımcılar, devam edecek mentorluk desteğiyle öğrendiklerini iş dünyasında etkin bir şekilde uygulama fırsatı bulacak. Program; teorik bilginin ötesine geçerek, katılımcılara stratejik vizyon geliştirme, kriz yönetimi, dijital varlık yönetimi, yenilikçilik ve profesyonel ağ oluşturma gibi alanlarda güçlü yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor.

Dört temel başlıkta liderlik

Katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen EDGE Liderlik Modeli; güçlendirme, yıkıcı vizyon, büyüme ve etkileşim başlıkları etrafında şekillendi. Bu yaklaşım, kadın liderlerin değişen iş dünyası dinamiklerine hızla uyum sağlamalarına ve stratejik bakış açılarını derinleştirmelerine katkı sağlayacak.

“Kadınların karar alma süreçlerindeki rolü kritik”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kadın liderliğinin güçlenmesinin iş dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekerek: “Bursa, Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle öncü bir şehir. Bu başarının sürdürülebilir olması için kadınların karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenmeleri kritik. EDGE Women Leadership Programı, kadın liderlerin vizyonunu geliştiren, stratejik düşünme becerilerini artıran ve iş dünyasında kalıcı etkiler bırakmalarına imkân sağlayan çok değerli bir platform.” dedi.

“Kadın liderlik toplumsal gelecek için de önemli”

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır ise kadınların liderlik yolculuğunun yalnızca bireysel gelişim değil, kurumların ve toplumların geleceği için de belirleyici olduğunu vurguladı: “Kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığı, çeşitliliğin ve inovasyonun artmasına doğrudan katkı sağlıyor. Bu program, kadın profesyonellerin potansiyelini ortaya çıkarıp özgüvenlerini güçlendiren, onları vizyoner liderler olarak konumlandıran güçlü bir platform. BUİKAD olarak, iş dünyasında nitelikli iş gücüne sahip kadın sayısının artması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”