TOSAB arıtma tesisi ihalesi gerçekleştirildi

Dağınık tekstil boyahanelerini aynı bölgede toplayan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB), altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, çevreyi korumak adına arıtma tesisi ihalesi gerçekleştirildi.

TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, ‘daha temiz bir Bursa’ hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“TOSAB, Bursa’da yerleşim alanları içerisinde dağınık vaziyette kalan, gelişme imkânları olmayan, çevre kirliliğine neden olan tekstil boyahanelerini rehabilite etmek, Bursa ovasındaki çarpık yapılaşmayı önlemek ve sanayi bölgeleri içinde olup gelişme imkânı olmayan ve gelişmek isteyen işletmeleri organize şekilde bir araya toplamak üzere Nilüfer ilçesi Badırga Mahallesi sınırları içerisinde kurulmuş bir ihtisas organize sanayi bölgesidir. Bursa’nın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren tekstil boyahaneleri mevcuttur. Bu işletmeler, hem atıklarını Bursa’nın gözbebeği olan Nilüfer Çayı’na dökmekte hem de su kaynağı olarak ovanın yeraltı suyunu kullanmaktadır. Kent içinde gelişme imkânı bulamayan, dağınık yerleşimden ötürü ortak arıtma tesisi kuramayan ve bu nedenle çevresel sorunlara yol açan boyahanelerin altyapısı TOSAB’da ortak bir altyapıda birleştirilecek ve çevresel sorunlara çözüm üretecektir.”

8 MİLYON 300 BİN EURO BEDELLE İLERİ ARITMA

Türkün, bu çerçevede arıtma tesisi ihalesini tamamladıklarını müjdeleyerek, şöyle devam etti:

“TOSAB, ileri arıtma teknolojileri kullanarak Atık Su ve Proses Suyu arıtmasını planlamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Marmara Denizi havzasındaki 7 il için hazırlanan ve yürürlüğe giren Marmara Denizi Eylem Planı’nda istenilen koşullarda ileri arıtma teknolojileri kullanılarak yapılacak olan fiziksel-kimyasal-biyolojik arıtma tesislerini içeren TOSAB Atık Su, Proses ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi yapım işi toplam 8.300.000 Euro bedelle iş bitiminden sonra 2 yıllık işletmesi de dahil Novel Arıtma İnş. San ve Tic. A.Ş-Yuner İnş. San. Ve Tic. A.Ş ortaklığına ihale edilmiş olup, mukavelesi 25 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır. İş, 2022 Aralık ayında bitirilecektir.”