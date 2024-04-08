TEKSİDER Başkanı Ceyhan: Tekstili ileri taşımak için çalışıyoruz

TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, tekstil ve konfeksiyon sektörüne katkıda bulunma konusunda büyük bir heyecan ve kararlılıkla hareket ettiklerini belirterek, “Kuruluşumuzdan bu yana geçen kısa süre içinde, sektörümüzün ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçlara yanıt verme yönünde önemli adımlar attık” dedi. Ceyhan, şöyle devam etti:

“Ortak akıl yoluyla sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Bu süreçte, hem yerel hem de uluslararası düzeyde tekstil ve konfeksiyon sanayimizin daha da ileri gitmesini sağlamak için çalışıyoruz. Sektörümüzün karşılaştığı zorlukları aşmak, fırsatları değerlendirmek, rekabet gücünü artırmak adına birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. TEKSİDER’in global arenada yer almasını sağlamak için yenilikçi stratejiler ve eylem planları geliştireceğiz. Belirlediğimiz hedefleri hayata geçirmek için ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var.”