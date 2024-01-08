Sanayiciler bowlingle stres attı

GÖRSİAD üyeleri arasındaki Anatolium AVM Rainbowl Bowling salonunda birlik, beraberlik duygusunu pekiştirebilmek amacıyla düzenlenen bowling turnuvası büyük ilgi gördü. Gerçekleşen turnuvaya 4’er kişiden oluşan 13 takım katıldı. Katılımcılar turnuva öncesi hep beraber yemek yiyerek, sohbet etme fırsatı buldular.

Birincilik ödülü; GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner tarafından Elektroteks firmasına verildi. İkinci olan Özlider ve üçüncü olan Minteks’e ödüllerini GÖRSİAD Genel Sekreteri Hamdi Altoca verdi. En yüksek skor yapan erkek oyuncu ödülü de GÖRSİAD Başkan Yardımcısı Osman Aşlav tarafından Özlider firmasından Erdem Salman'a verildi. En yüksek skor yapan bayan oyuncu ödülünü; GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner, Şahinler Makina firmasından Asiye Alkan'a takdim etti.