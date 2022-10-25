RUMELİSİAD’da Zarif Alp güven tazeledi

Genel Kurulun ardından üye­lere bir konuşma yapan Başkan Zarif Alp, RUME­LİSİAD’ın her geçen gün büyü­yen çok güçlü bir aile olduğuna vurgu ya­parak, üstlendikleri bu sorumluluğun bilinciyle Bursa’ya, ülkemize ve Balkanlara değer kata­cak çalışmalara kararlı bir şekilde devam ede­ceklerini kaydetti.

RUMELİSİAD’ın Zarif Alp Başkanlığındaki 2022-2024 dönemi yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Zarif Alp, Ali Mutlu, Murat Evke, Abidin Şakir Özen, Ersin Birnican, Ebru Yıldırım, Erhan Adalıer, Fahrettin Arabacı, Naime Kaşmer, Sebahattin Fazlıoğlu, Pınar Özkeserli, İlhan Altay, Suat Çokkardeş, Ali Kaan Çiftçi, Hakan Tezelli, Engin Morina, Mümin Dönmez, Melek Ulubay, Erkut Ocak, Anıl Okan Şen, Metin Yaran, Sedat Atkın, Eliz Güney, Ece Çetinkaya, Buğra Artıç, Yusuf Levent Uğurlu, Ozan Deveci, Mert Batut, Gürol Ferik, Tamer Esigül, Gökhan Molla, Ayhan Üstünel, Serhat Ademoğlu, Nezih Bağcı, Halil Bedzeti, Gazanfer Özen, Hasan Durmayaz, Hasan Öztürk.

RUMELİSİAD’ın yeni dönemdeki Denetim ve Disiplin asil listeleri ise şu isimlerden oluştu:

Denetim Asil Liste: Cem Gönen, Serhat Aytı ve Mahir Elbir

Disiplin Asil Liste: Selin Türkcan, Beyza Bayrakçı ve Ferdi Yılmaz.