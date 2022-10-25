RUMELİSİAD’da Zarif Alp güven tazeledi
Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD), seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. RUMELİSİAD’da 2022-2024 dönemi için yeniden başkanlığa aday olan mevcut Başkan Zarif Alp, oy birliğiyle RUMELİSİAD’ın yeni dönem başkanı seçildi.
Genel Kurulun ardından üyelere bir konuşma yapan Başkan Zarif Alp, RUMELİSİAD’ın her geçen gün büyüyen çok güçlü bir aile olduğuna vurgu yaparak, üstlendikleri bu sorumluluğun bilinciyle Bursa’ya, ülkemize ve Balkanlara değer katacak çalışmalara kararlı bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.
RUMELİSİAD’ın Zarif Alp Başkanlığındaki 2022-2024 dönemi yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
Zarif Alp, Ali Mutlu, Murat Evke, Abidin Şakir Özen, Ersin Birnican, Ebru Yıldırım, Erhan Adalıer, Fahrettin Arabacı, Naime Kaşmer, Sebahattin Fazlıoğlu, Pınar Özkeserli, İlhan Altay, Suat Çokkardeş, Ali Kaan Çiftçi, Hakan Tezelli, Engin Morina, Mümin Dönmez, Melek Ulubay, Erkut Ocak, Anıl Okan Şen, Metin Yaran, Sedat Atkın, Eliz Güney, Ece Çetinkaya, Buğra Artıç, Yusuf Levent Uğurlu, Ozan Deveci, Mert Batut, Gürol Ferik, Tamer Esigül, Gökhan Molla, Ayhan Üstünel, Serhat Ademoğlu, Nezih Bağcı, Halil Bedzeti, Gazanfer Özen, Hasan Durmayaz, Hasan Öztürk.
RUMELİSİAD’ın yeni dönemdeki Denetim ve Disiplin asil listeleri ise şu isimlerden oluştu:
Denetim Asil Liste: Cem Gönen, Serhat Aytı ve Mahir Elbir
Disiplin Asil Liste: Selin Türkcan, Beyza Bayrakçı ve Ferdi Yılmaz.
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