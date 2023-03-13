OİB, Güney Kore’nin önemli tedarik ithalatçılarını ağırladı
Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Türkiye’nin otomotiv sektöründeki büyümesini güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor. OİB, son olarak KOİMA Kore İhracatçılar Birliği başkanlığında Güney Kore’nin önemli otomotiv tedarik sanayi ithalatçılarını ağırladı. Güney Kore’nin önemli tedarikçi İthalatçıları Bursa’da ağırlayan OİB Yönetimi, Türkiye pazarı ve pazar yapısını anlatarak, Güney Koreli şirket temsilcilerini birlik üyeleri ile buluşturdu. OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünya otomotiv sektöründeki yerine vurgu yaptı.
Türkiye’nin otomotiv sektöründe Güney Kore’ye yıllık 75 milyon dolarlık ihracatı olduğunu hatırlatan Orhan Sabuncu, “Türkiye’de, otomotiv sektöründe dünya çapında üretim yapan daha birçok ülke için olduğu gibi Güney Kore’nin dünyaca ünlü markaları için de hizmet veriliyor, işbirlikleri yapılıyor” dedi.
Güney Kore ile geçmişten gelen dostluğun iki ülke arasındaki ticari anlaşmalarla da ortaya konduğunu anlatan Sabuncu, şunları söyledi: “Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv alanında da önemli işbirliklerimiz mevcut. İki dost ülke arasında serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İki ülke firmaları gümrük vergisi ödemeden ticaret yapabiliyor. Bu durum da iki ülke firmalarını birbiri için önemli bir pazar haline getiriyor. ”