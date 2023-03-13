OİB, Güney Kore’nin önemli tedarik ithalatçılarını ağırladı

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Türkiye’nin oto­motiv sektöründeki büyümesini güçlendiren çalışmalarını sürdürü­yor. OİB, son olarak KOİMA Kore İhracatçılar Birliği başkanlığında Güney Kore’nin önemli otomotiv tedarik sanayi ithalatçılarını ağır­ladı. Güney Kore’nin önemli teda­rikçi İthalatçıları Bursa’da ağırlayan OİB Yönetimi, Türkiye pazarı ve pazar yapısını anlatarak, Güney Koreli şirket temsilcilerini birlik üyeleri ile buluşturdu. OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Orhan Sabuncu, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünya otomotiv sektöründeki ye­rine vurgu yaptı.

Türkiye’nin otomotiv sektö­ründe Güney Kore’ye yıllık 75 mil­yon dolarlık ihracatı olduğunu ha­tırlatan Orhan Sabuncu, “Türki­ye’de, otomotiv sektöründe dünya çapında üretim yapan daha birçok ülke için olduğu gibi Güney Ko­re’nin dünyaca ünlü markaları için de hizmet veriliyor, işbirlikleri ya­pılıyor” dedi.

Güney Kore ile geçmişten gelen dostluğun iki ülke arasındaki ticari anlaşmalarla da ortaya kondu­ğunu anlatan Sabuncu, şunları söyledi: “Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv alanında da önemli işbirliklerimiz mevcut. İki dost ülke arasında serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İki ülke firmaları güm­rük vergisi ödemeden ticaret yapa­biliyor. Bu durum da iki ülke firmalarını birbiri için önemli bir pazar haline getiriyor. ”