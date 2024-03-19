NİLTİMDER Genel Kurulu yapıldı

Tek listeyle gidilen seçim sonucunda, yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle seçildi. Yeni yönetim kurulu; Olgun Karabiber, Orkun Estik, Özhan Ayaz, Gencer Küçükoğlu, Serdar Bali, Armağan Gümüş ve Baki Canbaz’dan oluştu.

NİLTİMDER Başkanı Olgun Karabiber, Nilüfer Ticaret Bölgesi’nin mevcut sorunlarını çözmek amacıyla derneği kurduklarını söyleyerek, “NİLTİMDER olarak klasik bir dernek anlayışıyla hareket etmiyoruz. Amacımız bölgenin sorunlarını çözmek. Yerelde güçlü bir konuma gelerek Türkiye çapında tanınan bir bölge olmak istiyoruz. OSTİM dendiğinde nasıl insanların aklına Ankara geliyorsa, Nilüfer Ticaret Bölgesi dendiğinde Bursa’nın bilinmesini istiyoruz” dedi.