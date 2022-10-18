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İnegöl’ün ihracat yıldızları ödüllendirildi
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı İhracatın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu.
İş Dünyası 18.10.2022, 00:12
Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarına göre İnegöl’de gıda, kimya, makine ve metal, mobilya, orman ürünleri, otomotiv ve yan sanayi ile tekstil sektörlerindeki ihracat sıralamasında ilk 3’e giren firmalara İhracatın Yıldızları Ödülleri takdim edildi.
Buna göre; Starwood Orman Ürünleri, Sanko Tekstil, Eskapet Ambalaj, Erbak – Uludağ Pazarlama, Murat Ticaret Kablo, Meltem Modüler Mobilya, Bala Makine, Küçükçalık Tekstil, Fine Food Gıda, Saloni Mobilya, Ulaşım İç ve Dış Ticaret, Plastipak, Seçgin Orman Ürünleri, İnegöl Form Makine, Marteks, Yelkenler Tavukçuluk, Çilek Mobilya, Serra Sünger, Sülekler Orman Ürünleri, Göztepe Makine ve Eryiğit Traktör firmaları ödüllerin sahipleri oldular.
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