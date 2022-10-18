İnegöl’ün ihracat yıldızları ödüllendirildi

Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarına göre İne­göl’de gıda, kimya, makine ve metal, mobilya, or­man ürünleri, otomotiv ve yan sanayi ile tekstil sektör­lerindeki ihracat sıralamasında ilk 3’e giren firmalara İhracatın Yıldızları Ödülleri takdim edildi.

Buna göre; Starwood Orman Ürünleri, Sanko Tekstil, Eskapet Ambalaj, Erbak – Uludağ Pazarlama, Murat Ti­caret Kablo, Meltem Modüler Mobilya, Bala Makine, Küçükçalık Tekstil, Fine Food Gıda, Saloni Mobilya, Ulaşım İç ve Dış Ticaret, Plastipak, Seçgin Orman Ürün­leri, İnegöl Form Makine, Marteks, Yelkenler Tavukçu­luk, Çilek Mobilya, Serra Sünger, Sülekler Orman Ürünleri, Göztepe Makine ve Eryiğit Traktör firmaları ödüllerin sahipleri oldular.