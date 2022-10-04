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İnegöl’den 63 ülkeye ihracat
Türkiye’nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa’nın İnegöl ilçesinde ahşabın yanı sıra sektörün metal aksam ve ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımlar son dönemde hızlandı.
İş Dünyası 04.10.2022, 00:07
İnegöl’de sektörde faaliyet gösteren firmalara, mobilyanın tamamlayıcısı olan metal sehpa, kulp, koltuk ve yatak odası takımı ayağı gibi ürünlere talep artıyor.
Metal ürünlere duyulan ihtiyaç, ilçenin üretim, ihracat ve istihdamda büyümesine katkıda bulunuyor.
Firmalar, İngiltere, Almanya, ABD ve Ermenistan başta olmak üzere 63 ülkeye ihracat yaptıkları bu alanda siparişleri karşılayabilmek için kalifiye eleman arıyor.
İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl’ün dünya çapında bir mobilya markası olduğunu söyledi.
İlçenin bu alanda yenilik ve tasarımların sıkça yapıldığı, modanın belirlendiği bir merkez olduğunu belirten Ayhan, tasarımcıların kendilerini sürekli geliştirdiğini anlattı.
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