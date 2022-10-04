İnegöl’den 63 ülkeye ihracat

İnegöl’de sektörde faaliyet gösteren firmalara, mobilyanın tamamlayıcısı olan metal sehpa, kulp, koltuk ve yatak odası takımı ayağı gibi ürünlere talep artıyor.

Metal ürünlere duyulan ihtiyaç, ilçenin üretim, ihracat ve istihdamda büyümesine katkıda bulunu­yor.

Firmalar, İngiltere, Almanya, ABD ve Ermenistan başta olmak üzere 63 ülkeye ihracat yaptıkları bu alanda siparişleri karşılayabilmek için kalifiye ele­man arıyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl’ün dünya çapında bir mobilya markası oldu­ğunu söyledi.

İlçenin bu alanda yenilik ve tasarımların sıkça yapıldığı, modanın belirlendiği bir merkez oldu­ğunu belirten Ayhan, tasarımcıların kendilerini sü­rekli geliştirdiğini anlattı.