GESİAD: İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz

Dünyada yaşanan son gelişmelerle zor günlerin yaşandığını belirten Papatya, “Dünyayı, doğal kaynakları hoyratça tüketirken, insanların birbirine sevgisinin, saygısının kalmadığı bir ortamı yaşar olduk. Global anlamda ekonomik krizler, bölgesel güç mücadeleleri, savaşlar, hayatın doğal akışını değiştiren salgınlar yaşanıyor. Çalışma barışının bozulduğu, paranın değerinin kalmadığı bir zamandayız. En masum ifadeyle dile getirmek istiyorum ki; bu durum hepimizi zorluyor” dedi.

Umuzsuz değiliz ama zorlanıyoruz

İhtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını vurgulayan GESİAD Başkanı Papatya, “Yarının ne getireceğini bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki, başka Türkiye yok. Elbette umutsuz değiliz ama zorlanıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.