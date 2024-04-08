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Ertuğrul Kaya vefat etti
İş Dünyası 08.04.2024, 18:16
Bursa’da otomotiv yan sanayinin gelişiminde önemli rol oynayan eski Oto Taşkent firmasının kurucusu Ertuğrul Kaya, yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yapan Kaya’nın cenazesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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