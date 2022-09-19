DOSABSİAD güneşe odaklandı
DOSABSİAD, yüksek enerji maliyetlerine karşı üyelerinin GES yatırımlarına yönelmesi için hamlelerini sürdürüyor. Hibe destekleri ve mevzuatın anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Nilüfer Çevikel, “Üyelerimizin elini rahatlamak için rehberlik yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından üyelerine, güneş enerji sistemleri (GES) yatırımlarına yönelik destekler ve mevzuatın anlatıldığı toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü (TKDK) Bilal Tunç ve YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız ile DOSABSİAD üyeleri katıldı.
Bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji maliyetlerini düşürme odaklı çalışmalarına yenisini eklediklerini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Güneş enerji sistemlerinin (GES) sanayiciye sağladığı avantajlar hakkında üyelerimizi bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. OSB’lerde yer alan firmalarımızın bazıları tesislerinde yeterli alan bulunmadığı için bu yatırımdan faydalanamıyor. Özellikle kendi işletmesinde GES kurulumunun müsait olmadığı firmaların birçoğu arazi satın alarak ya da kiralayarak bu imkandan yararlanabiliyor. Bu projelerin etap etap başlamasını bekliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı hibeler de bu anlamda GES yatırımlarına yönelik önemli” diye konuştu.
Geri ödemesiz hibe desteği
TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç da, “Kurum olarak, 2015 yılında değişen yönetmelikle birlikte GES yatırımlarına yönelik gerekli hibe destekleri sağlıyoruz.
Kurumumuz, yatırımcılarımıza toplam 17 alanda yüzde 50-70 oranında hibe desteği veriyor. Sanayicilerimize, işletmelerimize bazı alanlarda 3 milyon TL’ye yakın destek sağladık.
Kırsal alanda yatırım yapmak şartıyla 500 bin euroluk hibemiz de GES yatırımları için büyük avantaj sunuyor” dedi.