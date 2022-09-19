DOSABSİAD güneşe odaklandı

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İn­sanları Derneği (DOSABSİAD) tarafın­dan üyelerine, güneş enerji sistemleri (GES) yatırımlarına yönelik destekler ve mevzuatın anlatıldığı toplantıya Yönetim Kurulu Baş­kanı Nilüfer Çevikel, Tarım ve Kırsal Kalkın­mayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü (TKDK) Bilal Tunç ve YEO Tek­noloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıl­dız ile DOSABSİAD üyeleri katıldı.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların enerji maliyetlerini düşürme odaklı çalışmalarına yenisini eklediklerini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Güneş enerji sistemlerinin (GES) sanayiciye sağladığı avantajlar hakkında üyelerimizi bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. OSB’lerde yer alan firmalarımızın bazıları tesislerinde ye­terli alan bulunmadığı için bu yatırımdan faydalanamıyor. Özellikle kendi işletme­sinde GES kurulumunun müsait olmadığı fir­maların birçoğu arazi satın alarak ya da kiralayarak bu imkandan yararlanabiliyor. Bu projelerin etap etap başlamasını bekliyo­ruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı hibeler de bu an­lamda GES yatırımlarına yönelik önemli” diye konuştu.

Geri ödemesiz hibe desteği

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç da, “Kurum olarak, 2015 yılında değişen yönet­melikle birlikte GES yatırımlarına yönelik ge­rekli hibe destekleri sağlıyoruz.

Kurumumuz, yatırımcılarımıza toplam 17 alanda yüzde 50-70 oranında hibe des­teği veriyor. Sanayicilerimize, işletmeleri­mize bazı alanlarda 3 milyon TL’ye yakın destek sağladık.

Kırsal alanda yatırım yapmak şartıyla 500 bin euroluk hibemiz de GES yatırımları için büyük avantaj sunuyor” dedi.