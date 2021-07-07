DOSAB, Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı

Fahrettin Gülener’in Divan Başkanlığındaki toplantıda, 2019 ve 2020 yılları faaliyetleri, bilanço ve gelir-giderleri ile 2021 yılı 243 milyon liralık bütçe ve çalışma programı görüşülüp oybirliğiyle kabul edildi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, genel kurulda yaptığı konuşmada, pandemi sürecindeki genel ekonomik tablo, DOSAB yatırımları ve hedeflerini anlattı. Özsoy konuşmasında şunları söyledi;

ÖZSOY: TEMKİNLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDEYİZ

“Covid 19 salgını sebebiyle hayatın her alanını negatif etkileyen bir süreci halen yaşıyoruz. Şu günlerde hayatımızın normalleşmesi ve ekonomik anlamda yeniden toparlanma işaretlerini daha belirgin şekilde gördüğümüzü, önümüzdeki döneme ilişkin temkinli bir iyimserlik içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ekonomik aktivitenin, üretim ve ihracatın daha da iyileşmesi; fabrikalarımızın, şehrimiz ve ülkemiz adına daha fazla katma değer üretebilmesi için;

Finansal riskler ve faizlerin yüksekliği,

Fiyatlar genel seviyesindeki artış eğilimi, yani enflasyon,

Girdi maliyetlerimizin, son günlerde elektrik ve doğalgazda olduğu gibi zamlarla yükselmesi,

Türk Lirasının öngörülebilir sınırlar ötesindeki değer kaybı ve bu kaybın sürekliliği, kur oynaklığı,

İşsizliğin yüksekliği ve sistemin yeni iş yaratmadaki yetersizliği, bir bakıma yatırım ortamının her geçen gün bozulması gibi temel ve yapısal sorunlarımızın çözümü yanında,

Güven ve istikrar ortamının tesisi, öngörülebilir politikalara olan ihtiyacımız pandemi sürecinde daha da önemli hale gelmiştir.

Sanayici ve iş insanları olarak bizlerin beklentisi, ülkemizin salgın sürecini en az hasarla atlatması ve önümüzdeki döneme daha güçlü bir üretim yapısıyla kavuşmasıdır.

PANDEMİ SÜRECİNDE DOSAB’DA ALINAN KARARLAR

Pandemi sürecinde DOSAB Yönetimi olarak bizler de bazı kararlar alarak salgının bölge sanayimize olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçladık. Bu vesileyle bunları yeniden hatırlatmak isterim;

Hepimizin bugüne göre daha panik olduğu ve kapasite kullanımlarının tarihi düşüşler gösterdiği, ekonomik aktivitenin durma noktasına geldiği geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında yönetim aidatı ile katı atık bertaraf bedeli almadık.

Fiyatını bizim belirlediğimiz veya müdahale edebildiğimiz hizmet ve ürünlere 2021 yılında zam yapmadık. Buna göre yönetim aidatı, katı atık bertaraf bedeli, imar hizmetleri gibi kalemler aynı seviyede tutuldu…

2020 Nisan ve Mayıs aylarındaki tam kapanma döneminde elektrik ve doğalgaz faturaları ödeme tarihini, kapanma sonrasına erteledik.

‘38 DÖNÜM ALANI SANAYİYE TAHSİS ETTİK’

2020 ve 2021 yıllarında yaptığımız iki önemli ihalede, Bölge Müdürlüğümüze ait parsellerimizi gelen yoğun talep üzerine sanayiye tahsis ettik. İlkini Ekim 2020’de yaptığımız ihalemizde 2, daha sonra da bir ay önce yaptığımız ihalede 4 olmak üzere DOSAB’a ait toplamda yaklaşık 38 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet sanayi parselimizi açık arttırmada sattık. Böylece Bölge Müdürlüğümüze ait bir sanayi parseli kalmamış oldu. Düşüncemiz, bir takım riskleri de göz önünde bulundurarak olması gereken miktar dışında kasamızda para tutmamak; arsa satışı gelirleri ile teknik alt yapı alanlarımızı genişletmek, güneş ve rüzgar santralleri gibi yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmak.

‘ÜRETİM İÇİN SU ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCU’

Önem verdiğimiz bazı proje ve yatırımlarımız hususunda bilgilerinizi tazelemek geldiğimiz son noktayı aktarmak istiyorum. Bu çerçevede bölge tarihimizin en kapsamlı ve yüksek yatırım bütçeli atık su arıtma tesisi ve su geri kazanımı yatırımı ilk sırada geliyor. Malumunuz üzere, küresel ısınmanın etkisiyle susuzluk ve kuraklık sorununu şiddetli yaşayacak bir bölgede bulunan ülkemizde, su kaynaklarımızın korunması ile sanayide kullanılan suyun geri kazanılıp yeniden üretime sokulması konusu bizce hayati önem arz ediyor. Katılımcılarımızın yüzde 68’ini tekstil sektörü firmalarının oluşturması nedeniyle bölgemizde yılda 15 milyon metreküp civarında su tüketildiğini gördük. Bizlerin gelecekte de üretime devam etmek için su arz güvenliğini çevreci bir şekilde sağlamak boynumuzun borcu…

‘SU GERİ KAZANIMINDA SON AŞAMADAYIZ’

Bu çerçevede 2017 yılından bu yana projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz. 2007 yılında kurulan günlük 70 bin metreküp kapasiteli DOSAB Atıksu Arıtma Tesisinde son 4 yıl içinde iki etap halinde su geri kazanımına dönük yatırımları sürdürüyor ve bunları bu yıl tamamlıyoruz.

Bu süreci kısaca özetlemek gerekirse;

Atıksu arıtma tesisimizden deşarj ettiğimiz suyu proseste yeniden kullanmak için ters ozmoz tesisi kurmamız şarttı. Ancak bölgemizdeki boyahanelerin atık sularının yapısı gereği arıtma tesisi çıkış suyunu ters ozmoz tesisine vermek verimli olmayacaktı. Bu sorunu çözmek için ülkemizde arıtma ve su geri kazanımı konusunda önde gelen bilim insanları önderliğindeki ekibimiz ile arıtma tesisimizi yeniden dizayn ettik. Buna göre arıtma tesisimizde prosesi, biri günlük 67.500, diğeri 25.000 metreküp olmak üzere ikiye bölüp kapasiteyi arttırdık. 25.000 metreküplük suyu, Membran Biyoreaktör (MBR) tesisimize aldık. MBR tesisimizi 2019 yılında tamamladık. Buradan çıkan suyun yüzde 70’ini de ters ozmoz tesisimize göndereceğiz. Ters ozmoz tesisinden çıkan su depolarımıza ve oradan da yeniden fabrikalarda üretime alınacak. Ters Ozmoz ünitesini içeren su geri kazanım etabı toplam 5 hattan oluşuyor. İlk 2 hattı bu Haziranda bitirdik. Kurban Bayramı dönüşü testlerini yapacağız. Kalan 3 hattı da 2021 yılı sonunda devreye alarak büyük önem verdiğimiz bu projemizi tamamlayacağız.

‘90 MİLYON TL’LİK YATIRIM İLE ATIK SUYUMUZUN YÜZDE 40’INI GERİ KAZANACAĞIZ’

Böylelikle DOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların proseslerinde kullandıkları suyun yüzde 40’ını yani yıllık 6 milyon metreküp civarında bir suyu mevcut su kaynaklarından kullanmak yerine atık sulardan geri kazanacağız. Bu çerçevede, 2019 yılında tamamladığımız 10 bin tonluk yeni su deposu inşaatı gibi alt yapılar dahil yaptığımız yatırımlarımızın toplamı 90 milyon lira seviyesine ulaştı.

11 hektarlık alandaki DOSAB Atıksu Arıtma yapımız,

Konvansiyonel arıtma tesisi,

Akışkan yataklı reaktör ile arıtma çamur yakma prosesi,

Membran biyoraktör prosesi ve

Ters osmoz prosesi ile ileri teknoloji tüm prosesleri bünyesinde barındıran Türkiye’de ilk ve örnek entegre arıtma tesisi oluyor.

‘ÇEVRE YATIRIMLARINDA ACİLİYET ARTMIŞTIR’

Kuraklık nedeniyle su tasarrufu, su kaynaklarının korunması ve üretimde suyun öneminin yanı ısıra, Marmara Denizindeki müsilaj sorunu nedeniyle atık sular ve bu suların çevresel etkilerinin en üst düzeyde gündemde olduğu bugünlerde, böylesi entegre çevre yatırımımız nedeniyle DOSAB olarak yine öncü ve örnek olmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Zira bu tesis yapımız, Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, yerel yönetimler, sanayi bölgeleri tarafından sürekli incelenmekte, teknik destek istenmekte ve gezilmektedir.

Birçok sanayi bölgesi ve yerel yönetimler önümüzdeki dönemde atık suların arıtılması, atık suların niteliği, su tasarrufu ve su geri kazanımı için önemli yatırımlar yapma arifesindedir. Bizler, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için bu yatırımların ivedilikle gerçekleştirilmesini beklerken;

Çevre mevzuatları düzenlemelerinde su geri kazanımını teşvik edici kararlar alınması,

Su geri kazanımı sonucu oluşan konsantre akımların deşarjında gerçekçi ve uygulanabilir standartların mevzuata konulması,

Deşarj standartları arasına 2012 yılında getirilen renk parametresi sınır değeri konusunda esneklik sağlanması,

Renk sağlanması konusunda gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılan kimyasalların yüksek maliyetlerinin gözetilerek mevzuatların yürürlüğe konulması,

Arıtma tesislerine verilen enerji tüketim bedelinin yüzde 50’sinin geri ödenmesi kapsamındaki enerji teşviklerinin devam etmesini istiyoruz.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM AJANDAMIZDA OLACAK’

2019 ve 2020 yıllarını kapsayan yönetim dönemimizde önem verdiğimiz proje ve yatırım başlıklarımızdan birisi de yenilenebilir enerji oldu. Bu çerçevede 2018 yılında yaptığımız depo ve antrepo binalarının çatıları üzerine 3 adet 1 MW gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Üretim Tesisini projelendirip, 2020 yılında devreye aldık. Toplam 3,4 MW gücündeki kapasiteyle yılda yaklaşık 4.100.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yenilenebilir enerji yatırımımız ile DOSAB Bölge Müdürlüğü’nün yıllık iç tüketimlerinin yarısını karşılıyoruz.

Daha önce de belirttiğim gibi arsa satış gelirlerimizin bir kısmı ile uygun şartlarda GES başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımı yapmak bundan sonraki dönemde ajandamızda daima olacak.

Elektrik piyasasında, son kaynak sistemi ile bizim gibi tüketimi yüksek olan organize sanayi bölgeleri elektrik enerjisi ihtiyacını sistemden saatlik olarak karşılıyor. Bu işi de aracı toptan satış şirketleri üzerinden yapıyorlar. Biz de 2020 yılı Nisan ayından itibaren, yüzde 100’ü DOSAB’a ait olan ve EPDK’dan toptan satış yetkisi aldığımız DOSEN ENERJİ AŞ ile bölgemizin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladık. Böylece hem sanayimize daha uygun fiyatlı elektrik sağlama hedefimizi sürdürüyoruz hem de DOSEN ile enerji işinin anlık olarak içindeyiz. Sistemde olan tüm gelişmelerden anında haberdar oluyoruz, buna göre düzenlemeler yapabiliyoruz. Uzun dönemde bu şirketimizi elektrik üretimi amaçlı kullanabilme şansına da sahibiz.

‘BOSBİR’İ YATIRIM YAPAR NOKTAYA TAŞIDIK’

Görev dönemimizde çevre ve yenilenebilir enerji konusunda yatırımlarımıza bir örnek de BOSBİR Enerji AŞ ile yaptığımız yatırım oldu. Bildiğiniz gibi Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ, 2012 yılında Bursa’da faal olan 11 organize sanayi bölgesinin, elektrik tüketimleri oranında pay sahibi olarak kuruldu. Ancak BOSBİR Enerji AŞ uzun süre aktif değildi.

Günümüzde 16 OSB’nin ortak olduğu BOSBİR’in aktif hale getirilmesi ve elektrik, doğalgaz, su gibi alanlarda yatırım yapılması konusunda 2019 yılında karar aldık. Pandemi nedeniyle bir süre gecikmeye rağmen karar çerçevesinde 2021 yılı mart ayındaki genel kurulumuzda sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği yaptık. Amasya’da 3,5 MW gücünde yıllık 4,5 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üreten güneş enerji santrali alımına karar verdik. 4 milyon dolarlık bu yatırımı iki ay önce gerçekleştirdik. 13,3 dolar sent üzerinden 7 yıl daha kamu alım garantisinin olduğu bu yatırımımız, başlangıç açısından önem verdiğimiz bir girişim oldu. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santraller kulvarında büyümek istiyoruz. Çünkü Bursa’daki OSB’ler olarak gücümüz çok büyük.

ANTREPO VE TIR PARKI SANAYİNİN HİZMETİNDE

Söz konusu faaliyet dönemimiz kapsamında, 2019 yılında ise DOSAB Antrepomuzu devreye aldığımızı belirtmek isterim. Gemlik Gümrük İdaresine bağlı A Tipi Genel Antrepoda kara ve deniz yolu ile gelen tüm ithalat ve transit ürünlerine depolama hizmeti veriyoruz. Bu yatırımımız da Bursa'da sanayi bölgeleri arasında ilk ve tek olmuştur.

2020 yılı sonunda, bölgemize yeni bir tır parkı kazandırdık. Eski tır parkının bölge içinden taşınması ve trafiğin bir miktar rahatlatılması çerçevesinde, Osmangazi Belediyesinden kiralanan, belediye atık sahası yanındaki alanın saha düzenleme çalışmaları tamamlanarak asfalt dökülmüştür.

Bu alan içinde prefabrik güvenlik binası, sosyal tesis, tuvaletler ve duşlar yapılmıştır. 2020 yılı sonunda da yeni Tır Parkı hizmete açılmıştır.

DOSAB OTOYOLA BAĞLANIYOR

Son bir not olarak, Yıldız Sokak üzerinden otoyola bağlantı yolu yapılması ve böylelikle bölgemizdeki trafik yoğunluğunun azaltılması konusunda Bursa Büyükşehir Belediyemizin kamulaştırmasını yapacağı, Karayollarının yatırım planında olan projeyi yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Belediye başkanımızla bölgemizde yaptığımız görüşmelerde de kamulaştırma noktasında bir miktar katkıyı DOSAB olarak sağlama sözünü verdik. Bu yol inşasının bir an önce başlamasını bekliyoruz.”