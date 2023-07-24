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Bursa TB’nin 6 aylık işlem hacmi 13 milyar lirayı aştı
Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB), 2023 yılının ilk 6 ayındaki tescil işlem hacmi yüzde 124 artarak 13 milyar 379 milyon lira oldu.
İş Dünyası 24.07.2023, 21:26
Borsadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin tescil işlem hacmini değerlendirdi. Matlı, 2023 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 124 artışla 13 milyar 379 milyon liraya yükselttiklerini bildirdi. Matlı, yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla, 3 milyar 112 milyon lira ile zeytin, 2 milyar 263 milyon lira ile et, 1 milyar 102 milyon lira ile canlı hayvan, 981 milyon lira ile mısır ve 754 milyon lira ile yaş sebze-meyve olduğunu açıkladı.
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