Bursa TB’nin 6 aylık işlem hacmi 13 milyar lirayı aştı

Borsadan yapılan açıkla­maya göre, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının ilk yarı­sına ilişkin tescil işlem hacmini değerlendirdi. Matlı, 2023 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 124 artışla 13 milyar 379 milyon liraya yük­selttiklerini bildirdi. Matlı, yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünlerin sıra­sıyla, 3 milyar 112 milyon lira ile zeytin, 2 milyar 263 milyon lira ile et, 1 milyar 102 milyon lira ile canlı hayvan, 981 milyon lira ile mısır ve 754 mil­yon lira ile yaş sebze-meyve olduğunu açıkladı.