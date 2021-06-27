Burkay: “Hızla Üretime Odaklanmalıyız”

Başkan Burkay, pandeminin etkisiyle ortaya çıkan olağanüstü koşulların neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirterek, “Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşıların tedariki ve uygulamasında dünyanın en başarılı ülkeleri arasındayız. Toplumsal bağışıklığı kazanmak adına sergilediğimiz örnek dayanışmayı normalleşme adımlarıyla birlikte ekonomide yeni bir atılıma dönüştürmeliyiz.” diye konuştu.

Temmuz ayında ‘15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’ ile Kurban Bayramı’nın idrak edileceğine işaret eden Başkan Burkay, “Birçok firmamız, salgınla mücadele kapsamında aylarca faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kaldı. İşlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemde uzun tatiller, ivmelenen üretimi, ihracatı ve ticareti olumsuz etkileyecektir. Milli gelirimizi ve refah seviyemizi artırarak hedeflerimize ulaşabiliriz.” dedi.