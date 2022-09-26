BTSO arabulucular kazandırıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) yeni arabulucuların kazandırılması noktasında önemli bir misyon üstleniyor. BTSO TAM öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle hukuk camiası ve kamu çalışanlarına yönelik verilen ‘Temel Arabuluculuk Eğitimleri’nin sertifika töreni Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ın katılımıyla düzenlendi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi noktasında faaliyetlerini sürdüren BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi tarafından, Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Temel Arabuluculuk Eğitimleri’nin sertifika töreni Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan konuşmasında, dünyanın geldiği nokta itibariyle karmaşık, uzayan, usulü fazla olan hukuk formüllerine ticaret erbabının çok sıcak bakmadığını dile getirdi.