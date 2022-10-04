Balıkesir’den Bursalı iş insanlarına davet

BSO Yönetim Kurulu, Bursa’ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında TÜGİAD Bursa Şubesi ve halihazırda Balıkesir’de yatırımı bulunan TÜGİAD üyesi firmaları ziyaret etti. Bu kapsamda; Emek Yağ Sanayi, Beyçelik Holding ve Elatek’i ziyaret eden iş insanları; Balıkesir organize sanayi bölgelerinin avantajları üzerine bilgiler paylaşarak, bölgesel yatırım fırsatlarıyla ilgili tanıtım gerçekleştirdi. TÜGİAD üye firmalarının ardından TÜGİAD Bursa Şubesi’nde gerçekleşen görüşmeye; TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, BSO Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, BSO Meclis Başkanı Ergin Birgül ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda ayrıca TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi ve BSO üyesi Onur Özkul, Balıkesir ve Bursa arasındaki ticari işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker görüşmede yaptığı konuşmasında Balıkesir Sanayi Odası ziyaretlerden dolayı yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu. Başkan Parseker, yatırım fırsatlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında; üretimin tüm paydaşlarına teşvik ve yeni kolaylıkların sağlanması gerektiğini ifade etti.