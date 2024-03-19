Son Dakika
Atıklar çöp değil, milli servettir
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü” Yarışmasında “Sürdürülebilir ve En Çevre Dostu” kategorisinde, Türkiye birinciliği ödülüne layık görülen Bursa Kayapa OSB firmalarından Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, 18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.
İş Dünyası 19.03.2024, 15:48
Yıldırım, dünyadaki milyarlarca ton kaynağın hiç bitmeyecekmiş gibi tüketildiğini belirterek, “Oysa kaynaklar sınırlı ve hızla tükeniyor. Çevre kirliliği ve küresel ısınma, acil çözmemiz gereken sorunlar olarak önümüzde” dedi. Atıkların büyük bir bölümünün geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılabileceğini, böylelikle çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı önlem alınabileceğini ifade eden Yıldırım, “Dönüştürülebilir malzemeler atık veya çöp değil, yeniden üretim için hammadde, yani milli servet olarak görülmelidir. Geri dönüşüm, Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisi için bir zorunluluktur” diye konuştu.
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız