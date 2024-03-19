Atıklar çöp değil, milli servettir

Yıldırım, dünyadaki milyarlarca ton kaynağın hiç bitmeyecekmiş gibi tüketildiğini belirterek, “Oysa kaynaklar sınırlı ve hızla tükeniyor. Çevre kirliliği ve küresel ısınma, acil çözmemiz gereken sorunlar olarak önümüzde” dedi. Atıkların büyük bir bölümünün geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılabileceğini, böylelikle çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı önlem alınabileceğini ifade eden Yıldırım, “Dönüştürülebilir malzemeler atık veya çöp değil, yeniden üretim için hammadde, yani milli servet olarak görülmelidir. Geri dönüşüm, Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisi için bir zorunluluktur” diye konuştu.