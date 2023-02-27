ARTKAFKON birlikteliğin adresi olacak
Artvin, Ahıska ve Batum’dan göç ederek başta Bursa olmak üzere çeşitli kentlerde yaşayanlarca kurulan dernekler ve federasyonların Türkiye’deki çatı kuruluşu konumundaki Artvin Dernekleri Konfederasyonu (ARTKAFKON), birlik ve beraberliği artırmak istiyor.
ARTKAFKON heyeti medya ziyaretleri kapsamında Ekohaber’i ziyaret etti. ARTKAFKON Genel Başkanı Bahadır Manasoğlu, Ahıska Türkleri Federasyonu Başkanı Ferman Muzaffer, ARTKAFKON Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıçer ve Yüksel Köse, Bursa Artvin Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Demirci, Marmara Kafkas Gürcüler Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Kadir Kahraman ve ARSİYAD Başkan Yardımcısı Mürsel Özay ziyaretlerinde hem ARTKAFKON’un hem de kendi derneklerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
ARTKAFKON Genel Başkanı Bahadır Manasoğlu, sivil toplumda örgütlülüğün önemine dikkat çekerek, konfederasyon olarak Türkiye ve Bursa’ya fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.