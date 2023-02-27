ARTKAFKON birlikteliğin adresi olacak

Artvin, Ahıska ve Batum’dan göç ederek başta Bursa olmak üzere çeşitli kent­lerde yaşayanlarca kurulan dernekler ve fe­derasyonların Türkiye’deki çatı kuruluşu ko­numundaki Artvin Dernekleri Konfederasyonu (ARTKAFKON), birlik ve be­raberliği artırmak istiyor.

ARTKAFKON heyeti medya ziyaretleri kap­samında Ekohaber’i ziyaret etti. ARTKAF­KON Genel Başkanı Bahadır Manasoğlu, Ahıska Türkleri Federasyonu Başkanı Fer­man Muzaffer, ARTKAFKON Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıçer ve Yüksel Köse, Bursa Artvin Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin De­mirci, Marmara Kafkas Gürcüler Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Kadir Kahraman ve ARSİYAD Başkan Yardımcısı Mürsel Özay zi­yaretlerinde hem ARTKAFKON’un hem de kendi derneklerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ARTKAFKON Genel Başkanı Bahadır Ma­nasoğlu, sivil toplumda örgütlülüğün öne­mine dikkat çekerek, konfederasyon olarak Türkiye ve Bursa’ya fayda sağlayacak çalış­malar gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.